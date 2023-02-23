東博會 中國-東協自貿區建設推進器

中國—東協博覽會（以下簡稱東博會）秘書處21日介紹，第20屆東博會全球路演本月在東協國家開啟，先後走進印尼、泰國、越南舉辦推介會。各國官員、商協會代表和企業家參加推介會，體現對東博會在後疫情時期推動地區經濟增長、促進區域繁榮發展的信心。

中新社報導，東博會秘書處秘書長韋朝暉在推介會上表示，東博會是中國—東協重要的開放合作平台，已成為中國—東協自貿區建設的推進器。

今年是中國—東協建立戰略夥伴關係20周年暨東博會創辦20周年，計劃於9月在大陸南寧舉辦的第20屆東博會將通過「四個全面升級」，即全面升級高層對話機制、全面升級經貿實效、全面升級南寧渠道、全面升級永不落幕合作平台，為企業創造更多商機。

據韋朝暉介紹，當前中國大陸超大規模市場正在復甦，今年將有更多優質企業參展東博會，新設和優化展區更加契合東協市場需求。第20屆東博會將爭取開通多國臨時直航包機，為留購展品提供稅收代繳服務，為企業提供更多參展便利。雲上東博會、中國—東協經貿中心、中國—東協特色商品匯聚中心將為企業提供永不落幕的展示窗口。

印尼是2023年東盟輪值主席國。出席推介會的印尼貿易部國家出口發展總司司長馬龍珞表示，東博會在第二個10年的關鍵節點上，將為開啟和規劃今後中國與東協國家經貿合作助力，推動中印尼命運共同體建設。今年是印尼加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）第一年，印尼貿易部將全力做好第20屆東博會籌備工作，鼓勵和支持印尼企業通過東博會大力拓展中國大陸市場，建立新的商業網絡。 泰國商業部國際貿易促進廳資深貿易專員陳世光表示，東博會舉辦以來，泰國逾2000家公司參展，交易額共計25億泰銖。歷屆東博會上，曼谷、清邁、武裡南等10多個地方擔任魅力之城，成功推介泰國特色文化和旅遊資源。泰國將會組織更多高質量、符合中國市場消費喜好食品飲品、美容保健品、首飾服裝、家居家裝等幾大類產品，通過線上、線下形式積極參展。