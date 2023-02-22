手機銷量疲軟 供應商營收重心正轉向何方？

集微網消息，手機市場的衰退，讓手機上遊供應商們擁有一個普遍共識：手機客戶的生意要做，但不能僅做手機。

它們是這麽想的，也是這麽做的。

新年一開始，手機上遊供應商歐菲光便發佈了一則關於組織和人事調整的通告：原手機事業部更名為影像事業部，原影像變更為攝像頭模組產品線，IPC產品線調整至影像事業部；智能門鎖產品線調整至微電子事業部。

手機市場組織架構的調整並非僅是個例。

集微網從手機上遊供應鏈處了解到，在手機市場進入存量市場階段，它們已在尋找新的出路，把雞蛋放到更多的籃子裡。例如筆電、平板、智能穿戴以及AIOT等領域中的細分板塊及車載相關業務都是它們積極開拓的方向。

為更好的實現業務突破，進行組織調整的企業屢見不鮮。而對於手機上遊廠商的最新戰略動態，有業內人士直言到，近年來不少手機上遊供應鏈廠商都已布局車載市場，並成立了車載事業部，而去年有些廠商相關產品均已陸續量產。

換句話來說，在市場的驗證之下，它們早前積極布局的相關產品，如今也均已有成績顯露出來，那麽在2022年手機市場疲軟之時，手機上遊廠商的重心究竟倒向何處，它們的業務結構又發生了哪些變化呢？

不止吃手機訂單，還要開拓更多無人區

在功能機向智能機轉型的這一階段，不少廠商因為智能手機相關業務而賺的盆豐缽滿。

但是在手機市場邁入存量階段之時，其所釋放的光芒也進一步消散。由於過於激烈的市場競爭，手機上遊廠商進入價格紅海之中，其產品毛利率也遭遇到了持續下滑的局面。

集微網經過統計發現，在手機銷量疲軟期間，手機上遊供應商產品毛利率下滑主要體現在手機ODM、精密結構件、PCB、顯示面板、濾光片、攝像頭模組、鏡頭等領域。

（以上僅為各核心器件部分企業，僅供參考）

其中，從手機上遊頭部相關產品線端來看，精密結構件、觸控面板及液晶顯示模組、鏡頭、PCB產品毛利率下滑趨勢甚為明顯。

據悉，在觸控面板及液晶顯示模組領域，東山精密這一產品的毛利率由2018年的約10.55%，下滑至2022年上半年的約3.83%；液晶顯示模組廠商同興達2019年其液晶顯示模組產品毛利率約為10.37%，2022年上半年該產品毛利率僅約為6.61%。

而在精密結構件市場，長盈精密的產品毛利率由2018年的約17.21%下滑至2022年上半年的約12.28%。

作為光學鏡頭頭部廠商，舜宇光學的鏡頭毛利率也有所下滑。根據數據顯示，2019年—2022年上半年，舜宇光學手機鏡頭產品毛利率分別為45.2%、42.8%、39.5%和35.5%。

很顯然，上述廠商相關產品毛利率下滑與手機市場銷量不佳，所導致的激烈的市場競爭有著直接的關系。

需要注意的是，在上述細分領域中，僅電池、攝像頭晶片廠商的產品毛利率相對較於堅挺。另外，通過梳理可以發現，在毛利率承壓現象尚未反映至財報中時，長線經營戰略在頭部公司中便得到充分體現。

通過梳理發現，很早之前，手機上遊頭部企業在吃手機訂單的同時，便已將業務版圖拓展到了更多的無人區。

其中，以手機為代表的ODM廠商華勤，在手機和平板業務的基礎上，其將業務拓展至筆記本電腦、穿戴市場、AIoT市場、服務器市場和汽車電子市場。

電池製造商訢旺達則瞄向了汽車、儲能、智能硬件、動力電芯、動力電池等市場；長盈精密則看向了機器人、AIOT、汽車等市場。

作為蘋果手機的知名供應商，立訊精密在產品更是呈現包羅萬象的特點。經過觀察發現，2013年立訊精密將開拓重心轉移到快速成長的手機市場，隨後其消費電子、通信、工業及汽車電子產品也實現了提前布局。

如今看來，早些年來提前進行戰略布局的廠商，已最先嘗到產業變化所帶來的商業巨額紅利。

供應商營收重心的變化：手機從未被超越/汽車類產品增幅顯著

如今，距離早前的布局也已過數年，那麽結果又如何呢？

以訢旺達為例，作為全球知名的電池製造商，訢旺達其產品結構明顯有所調整，經過觀察發現，2022年上半年其主營產品中出現了消費電子類這幾大字眼，而其手機數碼類和筆記本電腦類這幾大字眼卻消失，因此，筆者猜測訢旺達或將其手機數碼類和筆記本電腦類統一歸納為消費電子類產品，此外，其也將儲能電池類產品納入主營收入產品類型中。

據了解，2022年上半年，訢旺達儲能電池類產品收入約為1.79億元。

另外，從其近幾年收入構成來看，電動汽車電池類產品是訢旺達收入增長最大的板塊。據數據顯示，訢旺達電動汽車電池收入從2020年的4.28億元，一路飆升至2022年上半年的約42億元。

據集微網了解到，訢旺達於2014年成立的電動汽車電池子公司，如今的估值也已高達320億元。

在智能化的浪潮下，立訊精密更是屢次創下奇跡。其五大主營產品收入無一例外的均呈現增長態勢，其中，2021年立訊精密消費電子產品為其貢獻1346.3億元的收入。

（單位：億元）

反觀長盈精密，該公司消費電子產品依然是其主導產品。從長盈精密2022年半年報中了解到，2022年上半年長盈精密消費電子業務實現營業收入55.94億元，較去年同期增長45%。

通過計算發現，其消費電子業務涵蓋消費類電子精密結構件及模組、電子連接器及智能電子產品精密小件。

據了解，2021年上半年開始，長盈精密開始為國際大客戶的筆記本電腦項目準備產能，項目從2021年四季度量產以來，持續保持較高增長速度。同時，該國際大客戶的智能穿戴零組件於去年上半年進入量產。

綜上，通過梳理發現，雖然說各大手機品牌廠商正在享受早前布局下的商業紅利，但是不容忽視的是，截至目前手機仍然是為它們貢獻最大收入的產品類別，而汽車產業、AIOT類、智能穿戴類產品所貢獻的營收增幅頗為明顯。

汽車是非常明顯的增量市場，這一點毋庸置疑，而針對其它市場，早前長盈精密曾透露，公司新門類產品進展順利，成長迅速。該全資子公司東莞阿爾法獲得多個行業不同大客戶的產品設計及組裝業務約134項，未來將圍繞智能穿戴、IoT終端產品、智能健康醫療、服務機器人等品類，配套國內外客戶，具備廣濶成長空間。其新設立的控股子公司崑山哈勃開拓了重點客戶並取得了供應商代碼，全年立項331個項目, 174個項目在打樣驗證階段，導入量產14個項目。

由此不難看出，新興的產業正如雨後春筍般湧現，因此，在整個消費電子疲軟的階段，依靠手機這一根基，持續蓄能方是長遠發展的良葯。