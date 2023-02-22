百度2022全年營收5,565億元 多項主流業務將與文心一言整合

百度22日發布去年第4季及全年未經審計的財務報告，全年營收人民幣1,236.75億元（新台幣5,565億元），年減1%；淨利潤人民幣206.8億元（新台幣930.6億元），年增10%。

在發給百度全員的財報信中，百度董事長李彥宏重點介紹了百度將在3月推出的生成式AI產品文心一言（ERNIE Bot），宣布計劃將多項主流業務與文心一言整合。李彥宏說：「中國大陸AI市場即將迎來爆發性的需求增長，商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。」

證券時報報導，隨著ChatGPT火爆出圈，百度估值也一度出現較大波動。AI戰略一直是市場關注的核心話題。對此，李彥宏表示，「百度將抓住即將到來的AI拐點，為我們的整個業務組合——從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等——開拓全新機遇。」

李彥宏在財報信中強調：「人類進入人工智能時代，IT技術的技術棧發生了根本性的變化。過去基本分為三層：芯片層，操作系統層和應用層。現在可以分為四層：芯片層、框架層、模型層和應用層。」

百度是進行全線布局的人工智能公司，從高階芯片崑崙芯，到飛槳深度學習框架，再到文心預訓練大模型，各個層面都有領先業界的關鍵自研技術，可以實現端到端優化。財報顯示，2022年百度核心研發費用達到人民幣214.16億元，佔百度核心收入比例達22.4%。

百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛、小度智能設備等。此外，百度將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域。

自2019年3月以來，百度文心大模型家族在改進搜索結果方面發揮了重要作用，如優化搜索排名、提升多模態搜索能力。按計劃，文心一言也將率先應用於百度搜索，重塑信息的生成和呈現方式，創造下一代互聯網流量入口，這將進一步作用於百度移動生態用戶數與市場規模的增長。

從其他業務版圖來看，百度移動生態依然是貢獻經營利潤和現金流的重要來源。第4季度百度移動端搜索查詢次數和信息流分發量繼續實現與上年同期相比兩位數的增長。去年12月百度App月活躍用戶達到6.48億，年增4%。

自動駕駛方面，2022年第4季，蘿蔔快跑訂單量達到56.1萬，年增長162%。截至2023年1月底，蘿蔔快跑累計訂單量超過200萬單。按照百度部署，未來文心一言背後大模型技術在自動駕駛上的應用，將加深車輛對複雜城市路況的理解，進一步提升自動駕駛安全性和可靠性。

此外，文心的智能語音能力搭載到Apollo智艙系列產品，將帶給智能汽車領先一代的人車語音交互體驗。

資本動作方面，百度董事會已授權了一份總值50億美元的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。