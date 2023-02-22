國台辦：只要海基會確認「九二共識」兩會協商即可恢復

針對海基會新任董事長李大維日前稱，海協會與海基會交流機制建立不易，他期待兩會可以逐步展開互訪，海基會能夠及早赴陸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」兩會協商即可恢復。

朱鳳蓮表示，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。機制中斷停擺六年多，其中原因眾所周知。我們的態度是明確的、一貫的。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。

被問到，中國國民黨副主席夏立言一行日前訪問大陸後表示，感受到了兩岸關係有「春暖」氣息，大陸方面認為，如果想要「花開」的話，兩岸還須創造什麼條件？

朱鳳蓮表示，大陸的態度非常明確，只要民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判即可恢復。只要民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消阻礙兩岸往來的各種人為限制，兩岸同胞就能常往來，多交流。

朱鳳蓮指出，大陸願意在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士開展交流對話，共同推動兩岸關係和平發展。

大陸希望兩岸能夠共同努力，多走動、常往來，讓更多兩岸的民眾共享和平發展和交流合作的紅利。

而面對陸委會回應，大陸外事辦主任王毅出訪，抨擊台獨改變現狀，是罔顧兩岸互不隸屬的事實。對此，國台辦也有話要說。朱鳳蓮說，過去6年多的事實，充分證明民進黨當局是台海現狀的破壞者，民進黨上台以來，為了謀求政治私利，罔顧事實、顛倒黑白。