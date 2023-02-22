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國台辦：將為台灣工商團體組團赴陸尋找商機提供協助

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

在中國國民黨副主席夏立言訪陸後，針對兩岸商務人士和商務團體的交流，大陸方面有何具體措施和安排？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸歡迎台灣工商團體組團赴大陸訪問，為其在大陸尋找商機、商洽合作、投資發展提供必要協助。

朱鳳蓮22日在例行記者會上表示，之前由於新冠疫情和民進黨當局蓄意阻撓，兩岸交流往來嚴重受阻。現在兩岸疫情均已和緩，應盡快排除兩岸交流往來的障礙和干擾。

朱鳳蓮指出，新年伊始，陸方向台灣主要工商團體發出新春賀信，邀請來大陸參訪、洽談合作，得到各團體熱烈回應。這些工商團體已規劃組團來大陸參訪交流。他們充分表達了台灣工商界希望兩岸同胞加強交流合作、期盼兩岸關係和平發展的共同心聲，反映了台灣各界對當前台海局勢複雜嚴峻的深切憂慮。

她表示：「我們歡迎他們組團來訪，將盡最大努力為兩岸交流往來提供便利、節約成本。我們將做好接待工作，協助安排有關訪問團與有關部門、地方溝通交流，積極為其會員企業在大陸尋找商機、商洽合作、投資發展提供必要協助。我們也歡迎台灣同胞多到大陸走走看看，希望廣大台商台胞能與我們共同努力，爭取早日實現兩岸往來正常化、交流常態化」。

針對上海市台辦副主任李驍東一行受邀赴台參加台灣燈會及市政交流。此行作為疫後首個大陸官方赴台交流團組，受到台灣各界關注。

朱鳳蓮說，2月18日至20日，上海市台辦副主任李驍東一行應台北市政府邀請赴台，參觀「2023台灣燈會在台北」有關展區，與台北市政府開展市政交流，並參訪台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，以實際行動推動兩岸城市交流合作。

朱鳳蓮表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣主流民意，也是擋不住的趨勢。希望台灣有關方面順應民意，盡快取消對兩岸人員往來和交流設置的各種不合理限制，儘早恢復兩岸往來正常化、交流常態化。

朱鳳蓮 台灣燈會 疫情

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