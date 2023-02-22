助台商融入 陸國台辦：支持符合條件台企在A股上市

2023年2月28日適逢《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》發布實施5週年。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在記者會上介紹近5年來支持台胞台企同等待遇的工作成果，其中提到支持台商台企融入大陸市場與發展格局措施方面，她指出支持符合條件的台企在A股上市，為台胞台商提供更多元高效的金融服務。

朱鳳蓮介紹，2022年有10家台企在A股上市，數量創歷年新高，目前在A股上市台企累計達59家。

朱鳳蓮說，福建在2019年3月在平潭開展「台商台胞金融信用證書」試點，目前已實現全省全覆蓋，為持證台商台胞提供提高授信額度、降低貸款利率、簡化業務手續等高效便捷的金融服務。截至今年1月末，已為373位台胞、233家台企頒發證書，累計提供授信人民幣139.69億元；浙江會同當地金融機構為台胞發放台胞專屬台融卡信用卡，截至2022年底共發放3353張，總授信金額5,562萬元人民幣；江蘇信保2022年累計為30多家台企提供融資增信保額超30億元人民幣。

朱鳳蓮指出，陸方在重點區域方面加大對涉台經濟園區支持和賦能。比如國台辦、國家發改委、工信部、商務部已批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南、重慶設立了6個海峽兩岸產業合作區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，在福建廈門和泉州、安徽合肥設立海峽兩岸集成電路產業合作試驗區。相關措施助力吸引台企集聚發展和有需求的台企向中西部地區轉移，同時在拓展內需市場中獲得更多商機。

此外，朱鳳蓮也提到積極支持台企同等參評智慧製造、綠色製造項目。目前廣東、江蘇兩省現有高新技術台企合計超1400家。