廣東力擴新能源車消費：推動充電設施建設

為了推廣新能源汽車，大陸各省市動起來。作為汽車製造指標大省的廣東省近期全力聚焦新能源車。廣東省商務廳等 22 部門20日發布通知指出要擴大新能源汽車消費，鼓勵有條件的地市出台新能源汽車下鄉支持政策，並推動充電設施建設。

廣東的方案表示，鼓勵汽車企業加強市場調查，研發生產滿足鄉村場景和農民需求的新能源汽車車型，組織開展新能源汽車下鄉「惠民」活動，提供更多適銷產品參加活動。

值得注意的是，廣東方案中特別提及要完善充電網絡。該方案進一步明確社區安裝充電樁的相關標準。指導督促物業服務企業等依法依規配合充電設施建設、參與社區充電設施建設等。

與此同時，方案指出要支持有條件的城鎮老舊小區結合改造建設電動汽車充電設施。落實省級充電基礎設施獎補政策，鼓勵地市出台公共充電基礎設施支持政策，進一步提升廣東省電動汽車充電保障能力。此外，推動高速公路服務區快充站充電樁數量進一步增加。做好配套電網建設，預留充足的充電設施供電容量。

此前，廣州市人民政府網站在 21 日公布推進「雙碳」工作的意見，其中便提出要持續優化交通能源結構。加快推廣新能源汽車應用，推進新能源汽車充換電站（樁）、加氫站等建設。積極引導老舊車輛更新淘汰和船舶「油改氣」「油改電」升級改造。

巧合的是，在通知發布的同一天，廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中在廣州會見了到廣東訪問的動力電池製造商寧德時代董事長曾毓群，雙方就推進新能源產業合作、促進經濟社會發展綠色轉型等進行深入交流。