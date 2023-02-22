京津冀生產總值破10兆

2022年，京津冀地區生產總值合計10兆元（人民幣，下同），按現價計算，是2013年的1.8倍。京津冀三地持續加大創新投入，高端產業引領發展，新業態新模式展現活力，創新主體發展壯大。

中新社報導，北京市統計局20日公布的數據顯示，2022年，京津冀地區生產總值合計10兆元，其中北京、河北跨越4兆元量級，均為4.2兆元，分別是2013年的2.0倍和1.7倍；天津1.6兆元，是2013年的1.6倍。

北京市統計局表示，京津冀三地新興經濟快速發展。北京數位經濟增加值從2015年的8719.4億元增加到2022年的1兆7330.2億元，占GDP的比重超四成，提高6.4個百分點；天津高技術製造業占規模以上工業增加值的比重為14.2%，較2014年提高1.9個百分點；河北高新技術產業增加值占規模以上工業增加值的比重為20.6%，比2013年提高8.8個百分點。

與此同時，京津冀三地新業態持續升溫。2022年北京限額以上批發零售業、住宿餐飲業網上零售額達到5485.6億元，占社會消費品零售總額近四成；天津限額以上批發零售業網上零售額占限額以上社零總額的比重達到31.3%；河北實物商品網上零售額近5年持續保持兩位數增長，占社零總額的比重為28.4%。