京津冀生產總值破10兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022年，京津冀地區生產總值合計10兆元（人民幣，下同），按現價計算，是2013年的1.8倍。京津冀三地持續加大創新投入，高端產業引領發展，新業態新模式展現活力，創新主體發展壯大。

中新社報導，北京市統計局20日公布的數據顯示，2022年，京津冀地區生產總值合計10兆元，其中北京、河北跨越4兆元量級，均為4.2兆元，分別是2013年的2.0倍和1.7倍；天津1.6兆元，是2013年的1.6倍。

北京市統計局表示，京津冀三地新興經濟快速發展。北京數位經濟增加值從2015年的8719.4億元增加到2022年的1兆7330.2億元，占GDP的比重超四成，提高6.4個百分點；天津高技術製造業占規模以上工業增加值的比重為14.2%，較2014年提高1.9個百分點；河北高新技術產業增加值占規模以上工業增加值的比重為20.6%，比2013年提高8.8個百分點。

與此同時，京津冀三地新業態持續升溫。2022年北京限額以上批發零售業、住宿餐飲業網上零售額達到5485.6億元，占社會消費品零售總額近四成；天津限額以上批發零售業網上零售額占限額以上社零總額的比重達到31.3%；河北實物商品網上零售額近5年持續保持兩位數增長，占社零總額的比重為28.4%。

北京

延伸閱讀

美國警告大陸勿軍援俄國 北京：別對中俄關係指手畫腳

澤倫斯基：北京此時挺俄將引發「世界大戰」

德企SEW智能裝配中心 天津開工

河北通關忙 跨境電商開門紅

相關新聞

螞蟻集團創新 結盟NBA出擊

阿里巴巴旗下螞蟻集團與NBA中國昨（21）日宣布，雙方開啟全面戰略合作夥伴關係，螞蟻集團旗下支付寶將成為NBA數位生活戰...

美團進軍香港外賣市場

大陸外賣巨頭美團即將正式進軍香港，據港媒報導，美團已在多個管道投放招聘廣告，正式開啟送遞員招募，美團香港外賣服務有機會在...

拓展新能源汽車 政策持續加力

大陸工信部、交通運輸部會同相關部門印發通知，在大陸全國範圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點；商務部明確引導各地在牌...

美團外賣進軍香港 第3季上路

大陸外賣巨頭美團即將正式進軍香港，據港媒報導，美團已在多個管道投放招聘廣告，正式開啟送遞員招募，美團香港外賣服務有機會在...

四川交通建設大招商 強化公路網絡

四川省高速公路項目招商推介會20日在成都舉行，共推出總投資超8800億元（人民幣，下同）的59個交通項目，這是該省歷年來...

青海生態補償逾19億 兼顧生態民生

根據青海全省林業和草原工作會議消息，2022年，作為「中華水塔」的青海省穩定14.51萬個生態管護公益性崗位，全年直補民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦