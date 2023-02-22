長春汽開區 搶進新能源車賽道

根據長春汽車經濟技術開發區（長春汽開區）消息，長春國際汽車城持續深化對外開放合作，今年將加大與世界500強、行業龍頭、隱形冠軍等企業的對接力度，推動更多外資標誌性項目落地建設。

中新社報導，當天，長春汽開區召開2023年度工作會議，安排部署新一年的工作。

坐擁中國一汽集團及眾多合資車企的長春，具有雄厚的汽車產業基礎。當前，長春正在加快打造國際汽車城，建設產值超過兆元（人民幣，下同）世界級汽車產業基地。長春汽開區是長春國際汽車城核心區，擁有400餘家汽車及零部件企業。

長春汽開區黨工委副書記、管委會主任李國輝介紹，2022年該區實施94個5000萬元以上項目，奧迪PPE（奧迪高端電動平台）、比亞迪動力電池、一汽中車合資電驅系統等引領性重大項目當年拿地、當年開工、當年實現暖封閉，恩福油封、富維智能工業園等55項目順利竣工，發展後勁更加充足。

李國輝說，2023年要持續提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，努力搶占新能源汽車發展新賽道。「將全力支持中國一汽集團優化生產布局，全力支持各主機廠引進推出新車型，推動燃油車產能向新能源汽車調整優化。全力支持紅旗增加新能源車型供給，加快推動紅旗定制中心建設。全力推進奧迪PPE項目建設，適時啟動二期建設。」

李國輝表示，長春汽開區聚焦新能源和智能網聯汽車領域，要投資引進一批未來產業和戰略性新興產業項目。發揮主機廠和園區平台作用，積極引進一批10億元以上關鍵配套項目。

2023年，長春汽開區將持續深化對外開放合作，組織零部件企業赴日本、歐洲招商，推動外資標誌性項目落地建設。同時，高標準舉辦第七屆中德汽車大會，有序推進國際產能合作。