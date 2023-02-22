拓展新能源汽車 政策持續加力

大陸工信部、交通運輸部會同相關部門印發通知，在大陸全國範圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點；商務部明確引導各地在牌照、充電、通行等各個方面，優化新能源汽車使用環境；繼續擴大二手車流通，加快建設完善大陸全國性的二手車信息查詢平台……連日來，鼓勵和支持新能源汽車發展的政策不斷推出。

新華社報導，新能源汽車既是汽車產業發展的大勢所趨、新動能的重要支撐點，也是穩工業、穩經濟的重要力量。中國汽車工業協會副秘書長陳士華認為，當前，大陸新能源汽車逐步進入全面市場化拓展期。政策持續加力有助於產業克服多因素影響，保持穩健發展勢頭，鞏固優勢地位。

近年來，新能源汽車產業發展迅速。據中國機械工業聯合會統計，2022年大陸新能源汽車產銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，產銷量同比增長均逾90%。海關總署公布數據顯示，2022年大陸新能源汽車出口67.9萬輛，同比增1.2倍。

工信部有關負責人表示，新能源汽車是汽車市場的重要拉動力，是穩工業的重點行業，穩大盤的重要支撐，要進一步擴大新能源汽車推廣規模。

中國人民銀行日前印發《深圳金融支持新能源汽車產業鏈高質量發展的意見》，提出12條具體舉措，進一步完善深圳新能源汽車產業發展的金融生態；浙江不久前印發《浙江省加快新能源汽車產業發展行動方案》，要求通過加大對新能源汽車相關企業的供應鏈金融支持。

車企深耕產業鏈、聚焦關鍵技術，努力打造核心優勢。業內的一系列實踐不斷完善和優化產業發展的環境。

今年春節假期，蔚來充電樁累計服務訂單數超過90萬，在高速公路換電站免費為車主換電37萬次，對充換電模式持續優化與探索，努力化解車主的「電量焦慮」。

大陸國家能源局不久前發布數據顯示，2022年中國充電基礎設施數量達到520萬台，同比增長近100%。

據報導，但也要看到，特斯拉大幅降價，賓士、寶馬、奧迪等傳統車企不斷推出新能源車型，也讓大陸國產新能源汽車品牌面臨更嚴峻的市場競爭。大陸新能源汽車產業鏈的盈利能力、自主創新能力以及綜合競爭力都需要進一步加強。