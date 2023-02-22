青海生態補償逾19億 兼顧生態民生

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據青海全省林業和草原工作會議消息，2022年，作為「中華水塔」的青海省穩定14.51萬個生態管護公益性崗位，全年直補民眾生態管護報酬和各類生態效益補償資金19.11億元（人民幣，下同），「生態美」和「民眾富」同步實現。

中新社報導，青海有中華水塔美譽，是中華民族文明的發祥地之一，被聯合國教科文組織列為世界四大超淨區之一。青海在中國大陸乃至全球生態地位尤為重要。 　青海省林草局局長李曉南介紹說，目前，青海以國家公園為主體的7類87處自然保護地，占該省國土面積的39.18%，遠高於大陸18%的平均比例。 　　

「我們全面實現了生態管護公益性崗位一戶一崗目標，累計兌現生態公益性崗位工資1.65萬人9.1億元，人均月工資1800元，家庭年受益2.16萬元。」青海省玉樹藏族自治州生態環境局局長多加表示。 　　

另外，作為大陸最大有機枸杞種植地的青海海西州，通過土地流轉、保底分紅、折股量化等方式，帶動3.2萬戶農牧民增收，並吸引大陸19個省區市10萬餘人從事枸杞經營，去年人均增收0.79萬元以上。

文組 人民幣

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