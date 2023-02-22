四川交通建設大招商 強化公路網絡

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

四川省高速公路項目招商推介會20日在成都舉行，共推出總投資超8800億元（人民幣，下同）的59個交通項目，這是該省歷年來項目最多、投資最大的交通項目招商推介。

中新社報導，四川此次共推出36個高速公路項目和6個普通公路項目、5個水運項目、12個樞紐場站運營項目。其中，36個高速公路總里程約4067公里，總投資約8430億，遍布全省21個市（州），主要包括成渝地區雙城經濟圈通道、成都平原經濟區、川南經濟區、川東北經濟區、攀西經濟區。 　成渝地區雙城經濟圈通道項目共5個，總里程522公里、總投資882億，包括重慶經叙永至筠連項目瀘州段及宜賓段、江津經瀘州至宜賓項目、達州至萬州項目等。據瞭解，目前川渝兩地規劃的36條省際高速公路通道已建成14條、在建4條、待建18條。 　　

此外，四川此次民族地區主通道項目4個，分別是成都至汶川（84公里、335億）、汶川至川主寺（198公里、548億）、川主寺至郎木寺（194公里、265億）西北向出川大通道，樂山金口河至西昌（211公里、493億）南向出川大通道。 

高速公路 人民幣

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