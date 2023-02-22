美團外賣進軍香港 第3季上路

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸外賣巨頭美團即將正式進軍香港，據港媒報導，美團已在多個管道投放招聘廣告，正式開啟送遞員招募，美團香港外賣服務有機會在今年第三季正式推出。

據香港經濟日報報導，官方招聘文件顯示，美團同時招募電單車車手單車騎手及步兵三種送遞員，未來或將試驗無人配送。

一名美團內部人士告訴科創板日報，根據香港實際地形，「步兵」主要針對1至2公里的近距離，「很多送披薩的是步行，幫取幫送」。應聘資歷上，車手騎手須年滿18周歲，有駕駛證；步行跑腿須年滿16周歲，二者均須擁有在香港工作的資格。

美團為香港外賣騎手提供了兩種工作模式：一是即時上線模式，騎手可以利用空餘時間隨時上線等候訂單，亦可以隨時下線；一種是預約時段模式：為了鼓勵送遞員預約時段，騎手在預約時段上線，該時段內的訂單服務費和被委派訂單的機會會較「即時上線模式」高。

「全新外賣送遞平台正式登陸香港」，官方招聘檔案稱，美團將在晚些時候正式在香港推出外賣服務，但並未給出具體時間。

根據科創板日報，行業人士認為，香港外賣業務目前雖算不上一個好生意，但是一個很好的試驗地區，香港本身已經存在外賣平台，但一直受困於人工成本和消費者習慣等因素，並沒有做大，美團要進入一樣會受到相應因素的困擾，除了適應當地文化和生活方式以外，還要看相應的基礎設施發展，比如物流配送，香港是一個很好的試驗踏板，一旦試驗成功也更容易對外推廣。

一名在香港居住多年人士表示，香港外賣並非香港主流選擇、運費普遍偏貴，像Foodpanda（香港最大外賣平台），運費至少20多港元起步，且還只能點到約1公里距離的外賣，美團外賣進入香港後，希望能把價格降下來。

香港 車手 單車

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