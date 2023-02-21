華為證實與江淮汽車聯手造車 通過智選模式深度合作

針對華為與江淮汽車聯手造車的傳聞，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東21日證實，華為不是親自造車，還是通過智選模式合作。

澎湃新聞報導，目前華為與車企的合作方式共有三種：最淺層的就是以普通零部件供應商身份參與，銷售鴻蒙作業系統、網域控制器等零配件；最常被提及的是Huawei inside（HI），車企搭載華為全棧智慧汽車解決方案，由華為和車企聯合開發，例如與北汽極狐、阿維塔、廣汽的合作；華為與車企綁定最深的是智選車模式，華為會深度參與到整車設計和定義環節，同時提供華為門市銷售渠道，即目前賽力斯和華為合作的方式，華為與江淮汽車也將採取同樣模式。

華為在與賽力斯的合作中，華為深度參與整車設計和研發，派遣上千名員工入駐賽力斯，在工廠落地前便深度參與專案、共同開發新一代高端智慧電動汽車的措辭等跡象均表明，華為與江淮汽車的合作將是智選車模式，甚至更深度的合作模式。

早在2019年12月，江淮汽車與華為正式簽署全面合作框架協定暨MDC平臺專案合作協定，在智慧汽車解決方案、企業資訊化、智慧園區、智慧工廠等領域展開深入合作。其中，包括重點合作研發智慧駕駛的核心部件——車載計算平臺，以及在智慧座艙、智慧電動、智慧網聯和雲服務等方面進行合作。此外，江淮在思皓等系列產品的智慧座艙也採用了麒麟晶片和鴻蒙作業系統，合作開發汽車生態系統。

其實早在去年，就陸續有消息傳出，華為在與賽力斯合作AITO問界大獲成功之後，計畫將與多個國內汽車品牌開展智選車業務合作，江淮汽車也是其中之一。

交付資料顯示，今年1月，問界共交付4475輛，2022年全年，其交付量超過7.5萬輛。

今年1月，華為車業務有一些調整，華為車BU COO、智慧駕駛解決方案產品線總裁王軍已被停職，余承東將接管智慧車全部業務。不過，華為內部表示不會對「HI」模式進行調整。但外界也猜測，接下來華為將對智選車業務進行更多傾斜。

近日，在與賽力斯的合作中，華為AITO問界汽車的宣傳話術從華為深度賦能改為華為全面主導，以進一步突顯華為在智選車上的「烙印」。公開信息顯示，今年2月，余承東多次前往賽力斯總部體驗新車。

除了江淮汽車外，華為還被傳出計畫與奇瑞、極狐等汽車品牌開展智選車業務合作。其中，奇瑞與華為智選車的合作計畫去年就已披露，雙方公布將推出全新高端智慧電動車品牌。有消息稱，奇瑞和華為至少規劃五款高端智慧電動車型。