蔚來第三品牌將建新平台和新工廠 歐洲首發對標福斯POLO

大陸新能源汽車市場傳出，蔚來汽車將在安徽滁州建立新工廠，生產第三品牌「螢火蟲」專案產品。該工廠在獵豹汽車原有工廠的基礎上進行整合。

「螢火蟲」是蔚來第三品牌的專案代號，定位人民幣10萬元到20萬元（新台幣45萬到90萬元）級別市場。蔚來汽車總裁秦力洪曾表示，「螢火蟲」將於2024年第3季在歐洲首發。

第一財經日報報導，為何是在歐洲首發，秦力洪解釋，因為歐洲是一個典型的小車市場，小車在歐洲是主力車型。

一位參與蔚來螢火蟲專案的內部人士表示，螢火蟲專案會在安徽擁有獨立的工廠，但目前還不知道具體落在哪個城市。

此外，與蔚來主品牌和第二品牌阿爾卑斯不同，「螢火蟲」將基於一個獨立的新平台開發。

在螢火蟲項目落地後，蔚來將至少同時應用3個技術平台。2023年開始，蔚來主品牌將全面切換至NT2.0平台，先前ES6等車型應用的NT1.0平台將逐步退出。

定位於人民幣20萬元級（新台幣90萬元）的阿爾卑斯專案，將應用蔚來的NT3.0平台。有消息指出，蔚來還將在安徽合肥建設第三工廠，主要生產阿爾卑斯專案產品。

參與蔚來螢火蟲專案的內部人士表示，「螢火蟲」首先在歐洲售賣，產品對標福斯POLO，和蔚來旗下其它產品一樣，支持換電模式和電池租賃；和主品牌以及阿爾卑斯項目相比，「螢火蟲」的智慧駕駛功能會相對偏弱，但和歐洲車企產品相比，「螢火蟲」的智慧化優勢仍然明顯。

某新能源車企管理層人士崔野認為，蔚來主品牌的產品對於歐洲消費而言，尺寸過大，「螢火蟲」這類小車更受到歐洲消費者的喜愛。

崔野提到，全新開發一個技術平台，至少需要投入人民幣7到8億元；如果考慮到搭建研產供銷的體系，那麼新的專案需要人民幣十幾億元的投資。

崔野補充，此外一個新工廠的建設至少需要人民幣30億元；如果是承接老工廠進行改造，在不改動主體的情況下，也至少人民幣7到8億元的投資。在螢火蟲項目上投入巨大，代表蔚來看好入門級市場的前景。