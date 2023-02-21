滙控去年淨利148億美元 年增17.6％ 將有裁員計劃

滙豐控股21日發布2022年業績報告，列帳基準收入517億美元，年增4％；母公司普通股股東應占利潤148.22億美元，年增17.6%，獲利表現優於市場預期，每股普通股基本盈利0.75美元。雖然去年獲利表現亮眼，但該集團高層卻透露，未來將有更多裁員計劃。

2022年列帳基準收入增加4％，主要受到淨利息收益強勁增長及外匯業務收入增加所帶動。公告顯示，去年度淨利息收益率為1.48％，較上年度1.20％上升0.28個百分點，反映利率上升。

此外，滙豐控股董事會已批准派發去年度第二次股息每股0.23美元，2022年每股共派息0.32美元，按年增28％。

同時，滙控董事會表示，在完成出售加拿⼤銀⾏業務的前提下，擬考慮派付每股0.21美元特別股息，作為交易完成所得款項的優先⽤途，預計於2023年底落實，並於2024年初派付。

滙控指出，鑑於該集團⽬前的回報趨勢，將2023及2024年的派息率定為50％，並提前於2023年5⽉公佈第⼀季業績時，考慮視乎適當的資⾦⽔平進⾏回購。

滙控並指，預計將於今年上半年完成對俄羅斯業務的出售，並已計入了與預期中的這次出售相關的3億美元損失。滙控重申，該交易仍在等待俄羅斯監管機構的批准，沒有就這一進程的進展情況提供進一步的更新。

匯豐控股行政總裁祈耀年表示，該集團在節約成本方面絕不鬆懈，集團未來將有更多裁員計劃，未來日子持續節省成本，2023年的遣散費預算有可能高達3億美元。

祈耀年表示，該集團正穩步達成自2023年起實現至少12％有形股本回報率的目標。集團已就預期信貸損失作充分準備，亦預期與宏觀經濟不確定性相關的不利因素，以及中國商業房地產行業的持續挑戰將會減退，繼而令預期信貸損失開始回復正常。