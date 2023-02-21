家樂福中國 引入安徽安慶市迎江區國資戰投

家樂福中國與安徽省安慶市迎江區政府已達成戰略合作簽約，推動雙方在供應鏈、資金、商業營運等多方面的深度合作。

每日經濟新聞報導，安徽省安慶市迎江區政府相關人士表示，看好智慧零售行業高品質發展前景，將透過股權投資的方式助力家樂福的轉型升級。

雙方將圍繞產業互聯網業務、數位經濟創新業務、首店經濟標桿專案等，推動雙方在供應鏈、資金、商業運營等多方面的深度合作落地。

早在2023年年初，家樂福中國購物卡限購和部分貨架缺貨的消息就陸續傳出，2月中旬，多家陸媒走訪家樂福位於上海的會員店和大賣場門店時，看到有冰櫃清空、貨架缺貨的現象。家樂福中國方面對此回應稱，正在陸續補貨中。

此外，還有高管離職等傳聞。種種跡象都表明，家樂福中國面臨經營壓力。

2月8日，家樂福公佈了新的發展方向。在家樂福「開創50天」內部會議上，家樂福中國執行總裁張奎進一步明確家樂福「近場零售服務商」定位。同時，家樂福將加速從大賣場到社區品質生活中心的轉型變革。

對於家樂福中國近年來的發展之路，廣科諮詢首席策略師沈萌表示，家樂福當初將中國區業務的控股權賣給蘇寧易購，主要是在中國大陸的業務開展不如預期，加上電商產業的迅猛發展對倉儲式零售造成巨大衝擊，當時蘇寧易購正借助境內的政策紅利快速膨脹，特別是大量低成本資金為境內企業利用槓桿收購全球品牌甩賣的中國資產提供了支援。

值得一提的是，近年來，家樂福中國已經在收縮規模。蘇寧易購第3季財報顯示，家樂福在2022年前9月，關閉門店達54家。

蘇寧易購方面在發布於今年1月31日的2022年度業績預告中也表示，家樂福管道受疫情、電商等綜合因素影響，同時部分區域門店優化，銷售規模有所下滑。

實際上，家樂福並不是今年第一家引入地方國資的零售商。步步高於1月16日發表公告，1月11日與湘潭產投投資簽署「股份轉讓協定」「表決權放棄協議」。

步步高集團擬將所持上市公司8,639萬股股份，占上市公司總股本的10%以協定轉讓方式轉讓給湘潭產投投資，轉讓價款合計為人民幣5.1億元，折合每股轉讓價格為人民幣5.995元；同時，步步高集團放棄剩餘所持上市公司2.1億股股份，占上市公司總股本的24.99%對應的表決權。

根據步步高披露的2022年度業績預告，2022年度，步步高虧損人民幣13億到19.5億元，比上年同期下降606.01%到959.02%。