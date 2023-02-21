上海將開放在劃定區內設攤 公布指導意見

上海將開放在劃定的設攤開放區內有序設攤，允許區政府劃定設攤開放區，設置特色點、疏導點、管控點。上海市綠化和市容管理局20日發布《關於進一步規範新時期設攤經營活動的指導意見》，並向社會公開徵求意見。

上述《意見》指出，在嚴禁無序設攤和跨門經營前提下，規範市民集市、創意夜市、分時步行街、超出門窗和外牆經營等新型設攤行為。

據觀點網報導，特色點是以新型業態為主，符合城市高品質要求，品牌化、主題化、特色化的集市、夜市、外擺位、限時步行街等點位。

上述《指導意見》鼓勵上海各區會同有關部門制定特色點的具體實施方案，優先在園區、商圈等自有區域及已批准的公共區域內選點。實施方案應徵求周邊市民意見，建立設置和撤銷機制，並向社會公布。

其中，地標性夜生活集聚區、水岸夜生活體驗區等重點區域可優先設置特色點，提供符合食品安全的特色食品、文化體驗等為主的服務，鼓勵創新創業、支持原創品牌、展現工匠精神、傳遞海派風情、展示本地特色、營造生活氛圍。

疏導點是以服務基本民生為主，採取入場入室經營的點位。管控點是以銷售自產農副產品為主，利用閒置空間經營的點位。

《指導意見》鼓勵在農村地區的公共區域設置疏導點、管控點，組織農村村民、家庭農場、農民合作社等經營主體銷售自產的農副產品。各街鎮在零售網點暫時供應不足的區域可以設置疏導點、管控點，保障周邊居民的日常消費需求。

值得注意的是，並非所有設攤開放區都允許設置上述三種攤位。上海各區不屬於嚴禁區（區域內不得開展設攤經營活動）的區域分為嚴控區和控制區，嚴控區內僅可設置特色點，控制區內才能設置特色點、疏導點、管控點。

具體而言，嚴禁區為橋樑、人行天橋、地下通道等公共通行空間，以及學校、醫院、交通樞紐、重大活動場所100公尺範圍內的區域等。嚴控區為《上海市主要道路（河道）和景觀區域範圍界定》確定的上海170條主要道路及兩側，「一江一河」等90個主要河道的兩岸，60個主要景觀區域。控制區為嚴禁區、嚴控區以外的其他區域。