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陸啟動不動產私募投資基金試點 助力房企融資新突破

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸證監會20日宣布啟動不動產私募投資基金試點，此舉被視為協助地產行業融資「第三支箭（股權融資）」的新突破。（中新網）
大陸證監會20日宣布啟動不動產私募投資基金試點，此舉被視為協助地產行業融資「第三支箭（股權融資）」的新突破。（中新網）

大陸證監會20日宣布啟動不動產私募投資基金試點，此舉被視為協助房地產行業融資「第三支箭（股權融資）」的新突破，此次試點目的在於推動房企降負債、降槓桿，補充流動性，優化資產負債表，希望促進房地產市場盤活存量。

大陸證監會市場部相關負責人對第一財經表示，這次試點，既是支持房地產市場紓困和轉型發展的一次探索，也是豐富私募基金產品的一項創新。

上述負責人並指，大陸金融系統在推動房地產行業紓困，推動房地產行業從高槓桿模式向高品質發展轉型方面做了很多努力，此次啟動不動產私募投資基金試點，動員私募基金去收購房企短期內不能變現的資產，提供流動性，降低槓桿率，對整個行業而言，都會是很大的支持。

值得注意的是，此次試點，對符合條件的產品放寬了股債比及擴募限制，將大大提升不動產基金運作靈活度。

不動產私募投資基金在境外成熟市場已發展成為一個重要的投資品類。近年來，大陸已有一些私募機構陸續設立投向商業地產、基礎設施的私募基金並在基金業協會備案，不斷探索積累不動產投資運作經驗。據證監會透露，建設銀行住房租賃基金曾於2022年10月完成備案。

不過，由於不動產私募投資基金的投資範圍、投資方式、資產收益特徵等與傳統股權投資存在較大差異，證監會指導基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，並採取差異化的監管政策。

此次試點，在管理人條件、投資者門檻、融資槓桿方面都有明確規定。

其中提到，考慮到不動產私募投資基金的規模較大、期限較長等特點，投資者需要有更高的風險識別能力和風險承擔能力，試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於人民幣1000萬元，且以機構投資者為主。

有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額的20％，基金投資方式也將有一定限制。

不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規模不得低於人民幣3,000萬元，在符合一定要求前提下可以擴募。鼓勵境外投資者以QFLP（合格境外有限合夥人）方式投資不動產私募投資基金。

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