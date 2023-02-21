內蒙古51企業 赴中東找商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「蒙商絲路行─阿聯酋 沙烏地阿拉伯海外經貿活動」19日在呼和浩特舉行啟動儀式。一天後，51家內蒙古本土外貿企業將在內蒙古自治區商務廳的帶領下，出海覓商機。

中新社報導，出海的51家外貿企業是從內蒙古全區200餘家報名企業中精選而出，產品涉及葵花籽、生熟牛羊肉、番茄醬等11類，基本涵蓋內蒙古食品類出口商品。

此行行程為期一周，以參加阿聯酋杜拜海灣食品展覽會為主，其間還將組織推介洽談、交流會見、參觀考察和市場調研等活動。

「推動更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，進一步促進我區與中東國家經貿合作，幫助外貿企業搶訂單、拓市場、建渠道。」談及出行目的，內蒙古自治區商務廳廳長張鴻福如是表示。

啟航在即，企業代表們對這一次行程充滿期待。

「回訪老客戶、尋找新客戶，提升企業開拓國際市場的信心和決心，把內蒙古更多外貿優勢產品推銷到海灣國家和中東地區。」內蒙古草原鑫河食品有限公司副總經理白莎日娜說。 　內蒙古是大陸重要的綠色農畜產品生產加工輸出基地，牛奶、羊肉、牛肉、絨毛、草業產量均居大陸首位，具備每年穩定向區外調出2000萬噸糧食、500萬噸牛奶、150萬噸肉類的能力。

內蒙古 阿聯酋 客戶

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