食用菌夯 專家：端牢蘑菇飯碗

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第一屆菌物科學與工程國際大會19日在吉林長春舉行。中國工程院院士、吉林農業大學教授李玉表示，要把「蘑菇飯碗」牢牢端在中國人自己的手裡，繼續推動食用菌價值研究向前發展。

中新社報導，食用菌產業已成為繼糧、油、果、蔬後的大陸第五大農業種植業，是「點草成金、變廢為寶」的綠色產業。李玉介紹，大陸食用菌產量已占全球75%以上，食用菌的產量和創造的價值都居世界首位。食用菌產業扶貧為大陸脫貧攻堅作出了巨大貢獻。

從陝西柞水的工作站到大別山裡的保育區，從大陸國家級貧困縣的技術推廣基地到新疆、雲南的產業園區……從事菌物研究55年來，李玉團隊開創性地建立了完整的菌物科學與工程人才培養體系和學科發展體系，培養出數千名農業技術、經營和管理人才。

「我們不能滿足於現在取得的成果，儘管我們在很多領域已經處在國內和國際前沿，但實現食用菌強國夢還有一段距離。」李玉指出，菌物學科是一個既古老又年輕的學科，近年才發展成為大產業。

「我們要把蘑菇飯碗牢牢端在中國人自己的手裡。」李玉介紹，蘑菇不僅僅是一種菜，更是具有重要作用的原料。「在食用菌全產業鏈上，我們把很多具有藥用價值的食用菌進行系統篩選，明確其成分和作用，比如治療心血管、腦血管疾病等，我們篩選了幾十種常見蘑菇，用科學的理念把它解釋出來。」

吉林是大陸的農業大省。吉林省副省長韓福春介紹，該省先後制定了一系列政策，支持食用菌等特色優勢產業發展。吉林還要深入實施百公里蘑菇長廊和東木西草工程，讓吉林優質的食用菌擺在全大陸各地的餐桌上。

扶貧 新疆 院士

延伸閱讀

穩住工業重要支點 陸工信部：加強新能源車政策供給

航道未完工駛不得 彰濱風電運維碼頭望穿眼讓開發商跳腳

跟貓咪玩耍有技巧！專家揭「5大跟喵星人玩不能做的事」 玩具打臉超母湯

欠310萬玩失蹤！大陸男星「演出現場被逮捕」 急求饒：給我1分鐘籌錢

相關新聞

逾千中企被制裁 陸控美5大霸權

中美關係因「氣球事件」更趨緊張之際，中國大陸昨發布長篇報告抨擊美國，內容列舉美國在政治、軍事、經濟、科技、文化五方面的「...

大陸房貸利率 探三年低點

大陸房產調研機構貝殼研究院昨（20）日發布，2月百城首套住房主流利率平均為4.04%，較上月下降6個基點，為持平四個月後...

AI狂潮 陸三大電信股價飆

中移動、中國聯通及中國電信等三大電信業者股價罕見出現集體飆漲，其中，中國電信傳出即將推出產業版ChatGPT，股價一舉攻...

港幣升幅 兩個月最大

港幣兌美元20日一度上漲0.3%至7.8230元，創下自去年12月初以來近兩個月最大漲幅。同時，香港隔夜拆息HIBOR在...

食用菌夯 專家：端牢蘑菇飯碗

第一屆菌物科學與工程國際大會19日在吉林長春舉行。中國工程院院士、吉林農業大學教授李玉表示，要把「蘑菇飯碗」牢牢端在中國...

台青湖南打拚 盼兩岸室內設計共好

休閒的裝扮、健談的性格、開闊的思路......「90後」台灣室內設計師李任庭已在行業奮鬥6年多，他希望自身不斷創作優秀經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦