食用菌夯 專家：端牢蘑菇飯碗

第一屆菌物科學與工程國際大會19日在吉林長春舉行。中國工程院院士、吉林農業大學教授李玉表示，要把「蘑菇飯碗」牢牢端在中國人自己的手裡，繼續推動食用菌價值研究向前發展。

中新社報導，食用菌產業已成為繼糧、油、果、蔬後的大陸第五大農業種植業，是「點草成金、變廢為寶」的綠色產業。李玉介紹，大陸食用菌產量已占全球75%以上，食用菌的產量和創造的價值都居世界首位。食用菌產業扶貧為大陸脫貧攻堅作出了巨大貢獻。

從陝西柞水的工作站到大別山裡的保育區，從大陸國家級貧困縣的技術推廣基地到新疆、雲南的產業園區……從事菌物研究55年來，李玉團隊開創性地建立了完整的菌物科學與工程人才培養體系和學科發展體系，培養出數千名農業技術、經營和管理人才。

「我們不能滿足於現在取得的成果，儘管我們在很多領域已經處在國內和國際前沿，但實現食用菌強國夢還有一段距離。」李玉指出，菌物學科是一個既古老又年輕的學科，近年才發展成為大產業。

「我們要把蘑菇飯碗牢牢端在中國人自己的手裡。」李玉介紹，蘑菇不僅僅是一種菜，更是具有重要作用的原料。「在食用菌全產業鏈上，我們把很多具有藥用價值的食用菌進行系統篩選，明確其成分和作用，比如治療心血管、腦血管疾病等，我們篩選了幾十種常見蘑菇，用科學的理念把它解釋出來。」

吉林是大陸的農業大省。吉林省副省長韓福春介紹，該省先後制定了一系列政策，支持食用菌等特色優勢產業發展。吉林還要深入實施百公里蘑菇長廊和東木西草工程，讓吉林優質的食用菌擺在全大陸各地的餐桌上。