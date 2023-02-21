蕭萬長任南靖台商聯誼會榮譽會長

為鼓勵台灣企業在陸發展並促進兩岸情誼發展，據台灣蕭氏宗親總會近日表示，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長，同意擔任南靖縣台商聯誼會榮譽會長。

據中新社報導，南靖縣台胞服務工作站站長田志敏介紹，此前曾致函請允蕭萬長先生擔任該聯誼會榮譽會長一職，此次蕭萬長先生欣然同意將增進兩岸蕭氏宗親交流和經貿往來，未來南靖縣還將擇機頒發聘書。

南靖縣是福建省漳州市下轄的一個縣，報導稱，蕭氏一脈自明朝正統年間在南靖霞湧開基，十三世蕭勝官於清朝末期遷台，是蕭萬長的開台始祖，蕭萬長為南靖霞湧蕭氏第十七世裔孫。

漳州是台商投資密集區，也是台灣人的主要祖籍地。據統計，台灣現有2300萬人口中，祖籍在漳州的約占40%，其中有100餘萬人祖籍南靖縣，約占台灣總人口的百分之五。

南靖縣台商聯誼會會長廖興邦說，聯誼會自成立以來積極搭橋聯誼，造福台胞，提升台灣人登陸發展的幸福感和獲得感，推動南靖閩台精密機械產業園與南靖閩台農業融合發展（蘭花）產業園與台灣的交流合作，促進兩岸文化和經貿融合發展。

2016年11月，蕭萬長曾率台灣蕭氏宗親總會一行回祖籍地南靖縣金山鎮霞涌村祭祖，近年亦推動台灣石化項目落戶漳州古雷，致力於兩岸經貿領域合作共贏。