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貨車變多了 廣西口岸經濟回暖

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「這個月剛過半，我拉了30多車貨，收入大概6000元人民幣，比中國調整通關政策前漲了不少。」近日，在廣西龍州水口口岸水口互市區，來自越南高平省的貨車司機何文山在受訪後，急忙駕駛已卸完貨物的大貨車返回越南。

中新社報導，越南貨車司機謝文宏表示，中國大陸調整通關政策後，他的生意比以前好很多，往來越南和中國之間也更加便利快捷。

大陸對新冠病毒感染實施乙類乙管已有月餘，在水口口岸可見，貨車進出明顯增多，口岸經濟逐漸復甦回暖。海關工作人員、客商、司機、報關員、貨場裝卸工人忙碌不停。一輛輛載滿菠蘿蜜的貨車入境中國，與之相向而行的是一輛輛載滿焦炭、農用器具等中國產品的貨車。 　　

「眼下正值越南菠蘿蜜成熟期，大量菠蘿蜜從水口口岸入境。我們優先安排查驗，保障新鮮水果快速驗放通關。」廣西水口關出入境邊防檢查站執勤四隊隊長黃春華說，自1月8日大陸疫情防控政策優化調整後，水口口岸放寬入境車輛數量限制，便利越南水果進入大陸市場。 　　

「當下正是春耕時節，越南對農具的需求量比較大，從水口口岸出口的農具也增加了很多，極大便利了越南的春耕。」黃春華說。 

在水口口岸做生意的淩少艶說，乙類乙管實施後，越南司機可以駕駛貨車直接到達中國貨場，貨物通關更便利，省去代駕司機、貨物接駁等環節費用，工廠出貨成本下降。

廣西水口口岸是中國大陸進入越南乃至東協國家最便捷的通道之一。今年以來，水口關出入境邊防檢查站簡化申報流程，優化貨物通關手續，全力確保口岸貨運通關順暢。目前，經水口口岸出入境的貨物種類主要有松木單板、菠蘿蜜、木薯乾片、咖啡、甘蔗、涼粉草、鉛精礦等20餘類，口岸貨運經濟往來持續向好。 　　

據統計，1月8日至2月17日，該站服務出入境貨車2000餘輛次，新車出口近350輛次，保障貨物通關突破2.5萬噸，菠蘿蜜進口達到7000餘噸、280車。

越南

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