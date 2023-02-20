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穩住工業重要支點 陸工信部：加強新能源車政策供給

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
新能源車產業被大陸官方視為穩工業的重要支點。圖為日前在天津國際車展的新能源車。（中新社）
新能源車產業被大陸官方視為穩工業的重要支點。圖為日前在天津國際車展的新能源車。（中新社）

大陸新能源車市場蓬勃發展，加上國際減碳趨勢支持，大陸官方持續順勢推進新能源車相關政策。據新華社20日報導，工信部總工程師田玉龍表示，將進一步加強新能源汽車政策供給，優化發展環境，編制好汽車產業綠色發展路線圖，保障好關鍵原材料和零組件供應。值得注意的是，田玉龍提到要加快制定動力電池回收利用管理辦法，健全回收利用體系。

工信部指出，在特斯拉大幅降價，賓士、BMW奧迪等傳統車企不斷推出新能源車型，也讓大陸國產新能源汽車品牌面臨更嚴峻的市場競爭。大陸國內新能源汽車產業鏈的盈利能力、自主創新能力以及綜合競爭力都需要進一步加強。

與此同時，工信部也意識到要警惕整車和動力電池結構性產能過剩風險，進一步做好大陸鋰資源的適度開發，推動動力電池回收利用。

田玉龍指出，「工信部將研究明確新能源汽車後續支持政策，深入推進換電模式應用和燃料電池汽車示範，發揮龍頭企業和國家製造業創新中心作用，加快新體系電池、車規級晶片、車用操作系統等技術攻關和產業化，為產業發展添薪續力。」

大陸工信部此前將新能源汽車發展作為穩工業的重要支點。綜合陸媒報導，工信部有關負責人表示，新能源汽車是汽車市場的重要拉動力，是穩工業的重點行業，穩大盤的重要支撐。

目前大陸新能源車產業仍處於發展的高檔期。據中國機械工業聯合會統計，2022年，大陸新能源汽車產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，產銷量年增率均超過90%。

另外，據海關總署公布數據顯示，去年大陸新能源汽車出口67.9萬輛，年增1.2倍。雖然今年1月，受到購車優惠政策提前透支需求、春節假期等因素影響，大陸新能源汽車市場表現有所回落，但長期來看，新能源車產業仍保持強勢。

特斯拉 BMW 奧迪

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