韓企擬今年內新聘500名晶片設計師 年底相關人才將增加至2000人

集微網消息，據韓國經濟日報導，韓國晶片設計公司ADTechnology計劃今年底前招募約100名晶片設計師。韓企普遍釋放招聘計劃，如果這些計劃全部落實，韓國IC設計大廠年底前擁有的晶片設計人才將從目前的1500人增加至2000人。

為滿足客戶或晶圓代工廠商不斷增加的需求，Gaonchips、CoAsia和SEMIFIVE等其他韓國晶片設計商，也分別計劃招募至少50名設計人才。一家韓國系統單晶片（SoC）設計商ASICLAND則將招募100位設計師。

Gaonchips CEO鄭圭東表示，隨著先進芯片的開發過程復雜且費時費力，晶片設計商的居中協調已變得空前重要。韓國業界主管表示，一項開發新的5nm晶片的計劃，通常需要約100名設計工程師。

據悉，台積電通過建立名為開放創新平台（OIP）的生態系，加強與晶片設計公司的關系。在OIP設計基礎設施內，該公司還啓動價值鏈聯盟（VCA）計劃，以服務更廣泛的客戶。

三星電子也在2018年設立名為三星先進晶圓代工生態系（SAFE）的基礎設施，促進與設計公司的夥伴關系。

韓國人才流失現象明顯。據韓媒去年9月報道，據業內人士透露，一些韓國工程師已經在中國主要的面板公司工作，他們的佔比可能超過20%。此外，韓國國家情報院和產業通商資源部的統計數據顯示，2016年1月到2021年6月間，有17起竊取技術的嘗試，其中5起涉及對國家和經濟安全極為重要的核心顯示技術。