三星董事長李在鎔揭「晶片製造中長期戰略」 韓國《經濟日報》這樣解讀
集微網消息，三星董事長李在鎔在參觀工廠時說明了晶片製造業務的中長期戰略，包括下一代半導體封裝技術及其研發。據韓國《經濟日報》報導，三星可能會加快對包括晶片封裝在內的前沿技術的投資。
李在鎔近日參觀封裝業務現場時表示，三星應該堅持其投資和人才培養計劃。
市場觀察人士表示，三星將在晶片封裝領域進行積極投資。它在去年底成立了一個專門負責先進封裝業務的團隊，以加快該技術的發展。
台積電在晶片封裝技術上勝過三星。去年7月，台積電在日本築波建立了一個用於先進封裝的集成電路研發中心。台積電先進封裝技術暨服務副總經理廖德堆表示，如今單一晶片約含數百億個電晶體，憑借先進封裝技術和三維積體電路技術，台積電能夠將數千億個電晶體進行封裝，提供新的運算能力。
不久前，兩名知情人士透露，英特爾正在考慮大幅增加其在越南的現有15億美元投資，以擴大其在東南亞國家的晶片測試和封裝工廠規模。此前英特爾宣佈計劃在2021年底投資超過70億美元在馬來西亞建立新的晶片封裝和測試工廠，該工廠預計將於明年開始生產。
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