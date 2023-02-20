業內人士：保守看待MCU產業鏈2023年上半年的發展
集微網消息，據台媒電子時報報導，業內人士表示，MCU產業鏈2023年上半年暫持保守看法，設計廠商大多以消費類產品為主，目前庫存調整也仍有待到2023年第2~3季回到正常水平。
汽車半導體大廠英飛淩認為汽車MCU短缺情況有望在2023年下半年緩解。據台媒電子時報報導，英飛淩在2月出的財報會上重申了半導體市場的分化，汽車、可再生能源和安全領域對半導體的需求依然強勁，但消費產品的需求出現周期性放緩，企業在IT基礎設施上的支出疲軟。
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