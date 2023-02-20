威馬汽車產能利用率僅12% 溫州工廠全線停擺

集微網消息，據《豹變》報道，威馬溫州及黃岡兩座工廠總產能約25萬輛，以威馬2022年汽車銷量不到3萬輛估算，產能利用率僅12％，且溫州工廠目前明顯停擺。

該報導稱，威馬溫州基地目前幾乎沒有人，工廠前台考勤表顯示，自2022年11月以來，工廠已處於半停工狀態，特別是12月上半月，衹有5天有員工打卡，每次一人，停留時間約半小時左右。該基地南門停車場，幾百個車位衹零星停放幾十輛還沒掛牌的威馬轎車及SUV，一些車輛明顯是庫存車。

此前，威馬汽車先後耗費巨資建成溫州、黃岡兩座生產基地。威馬聯合創始人杜立剛曾對外表示，過早對黃岡第二工廠投入的後果就是產能長期閑置和資金空轉，這給威馬帶來很大的資金負擔。

不久前，有報道稱，威馬汽車將實施全員停薪留職，對此威馬汽車回應稱：「沒有接到這個消息。」不過多名威馬汽車營銷系統人士表示，公司高層正在討論兩個方案，一是部分員工停薪留職，二是所有部門預算縮減25%。此外，威馬多名研發系統人員表示，雖然沒有收到停薪留職的信息，但公司已經通知不用上班考勤。

近來威馬汽車負面消息頻傳，此前不久，有內部人士在網路爆料稱，2022年下半年，威馬CFO、執行董事畢仕宇牽頭成立了「智慧停車」項目組，但項目推進得「非常著急」，後期上線後每天沒有訂單，衹能依靠黃牛刷單。該內部人士認為，威馬別的對外項目財務都不批，拖欠各種款項不付，但CFO自己搞項目就立馬讅批，給供應商打款。畢仕宇給自己項目「開綠燈」的行為，是「趁著威馬還有點錢往外拔掉」。

對此，威馬汽車表示，對於網傳“企業靠黃牛刷單的千萬級項目”的信息，威馬成立了專項小組形成日報機製，每天進行跟蹤分析，相關數據長期保留且可追溯；而「公司管理層為自己項目開綠燈」的言論，均為主觀臆測。