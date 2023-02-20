陸2月LPR報價不變 連續6個月持平

大陸推進疫後經濟復甦，市場觀察央行是否調整貨幣政策走向。據中國人民銀行（大陸央行）20日公告，2月貸款市場報價利率（LPR）一年期為3.65%，五年期以上為4.3%，是連續第六個月持平，另同日以利率招標方式，展開人民幣2,700億元逆回購操作，期限7天，利率2%，與先前保持一致。

據中國人民銀行授權大陸全國銀行間同業拆借中心公佈，2023年2月20日LPR為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

中新經緯報導，在此之前，為維護銀行體系流動性合理充裕，大陸央行2月15日時曾展開規模人民幣4,990億元的中期借貸便利(MLF)操作，1年期MLF中標利率為2.75%，也已連續6月未變。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，這是因為1月信貸數據開門紅，顯示企業融資意願增強，當前降息必要性不高。一方面，大陸多地首套房貸利率已大幅下降，並加劇了「提前還貸」現象，利率下調效果需觀察，另一方面，銀行機構已大幅下調貸款利率，進一步降息空間較小。

溫彬認為，後續大陸是否繼續下調政策利率，或直接調降LPR報價，仍需視經濟和信貸的修復程度而定。

但仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟也指出，考慮到有效降低購房負擔和貸款成本以提升居民購房需求的政策取向，仍不排除後續5年期以上LPR非對稱下調的可能性。