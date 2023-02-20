南寧機場 國際貨郵續增

廣西民航產業發展有限公司18日介紹，進入2023年，廣西南寧吳圩國際機場（南寧機場）國際貨郵吞吐量保持增長，截至2月17日，南寧機場累計完成國際貨郵吞吐量8872噸，同比增幅23%。

中新社報導，數據顯示，2022年南寧機場國際貨郵吞吐量達7.31萬噸，同比增長207%，往返東協的貨量占南寧機場國際貨量的78%。來自東協國家的海鮮、水果等東協特色產品通過南寧空中渠道進入中國大陸市場。南寧機場已逐漸成為東協特色產品開拓大陸市場的空中通道。

近日，一輛裝載泰國曼谷進口快件貨物的海關監管車輛緩緩駛離南寧機場貨站卡口，前往廣州番禺蓮花港快件場。

該批貨物為南寧機場首批通過卡車航班進行跨省轉運的進口快件，主要為保健品類，共2428公斤。

廣西民航產業發展有限公司為進口快件卡車航班跨省轉運業務提供專屬業務管家服務，實現貨物快速入庫、順暢轉運。南寧機場海關靠前服務，實行一對一指導，為跨省轉運提供便利化的通關服務，實現快速轉關、隨到隨轉。

進口快件卡車航班跨省轉運業務的開通進一步推動了南寧機場口岸空陸轉運的銜接，提升了南寧空港進口快件保障能力，對豐富進口貨物品類、拓寬貨物進口渠道、增強南寧國際航空貨運輻射能力起到積極作用。