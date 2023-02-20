寧夏1313個重大項目 集中開工

寧夏2023年第一批重大項目集中開工現場推進會18日在石嘴山市平羅縣寧夏冠能高分子生物可降解材料項目建設現場舉行。開工項目涉及清潔能源產業、肉牛產業、文化旅遊產業等多個領域。

中新社報導，據悉，此次開工的1313個重大項目，總投資5750億元（人民幣，下同），年度計畫投資1540億元。項目個數、總投資和年度計畫投資，分別較2022年提高22%、14%和4.3%。

寧夏回族自治區相關負責人表示，寧夏一季度集中開工重大項目，產業項目總投資和年度計畫投資占比達到72%和63%。網路型、產業升級、城市更新、生態環保等基礎設施項目個數和年度投資計畫較2022年分別提高92%和83%，數位信息產業年度投資計畫增長10%。

此外，寧夏第一批集中開工重大項目中，社會投資項目739個，總投資4938億元，年度計畫投資1233億元，占全部項目比重分別達到56%、86%、80%，項目個數和總投資分別較2022年提高25%和7%。