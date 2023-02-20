陸鋼鐵業 加速綠色低碳轉型

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

從化解過剩產能、打擊取締地條鋼，到嚴禁新增產能，嚴格落實產能置換，在雙碳目標引領下，中國大陸鋼鐵行業正在加速綠色低碳轉型。

中新社報導，2019年，大陸生環境部等五部委聯合發布《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，對鋼鐵行業有組織排放、無組織排放、清潔運輸、監測監控等方面提出了具體的改造要求。

2022年8月，大陸鋼鐵行業向社會發布《鋼鐵行業碳中和願景和低碳技術路線圖》，明確了鋼鐵雙碳目標和技術實現路徑。 　　

2022年5月，中國鋼鐵工業協會鋼鐵行業環境產品聲明（EPD）平台正式上線首發。截至2022年底，完成中國寶武、首鋼、包鋼等近10家企業35份EPD報告發布，並發布了6份鐵礦石EPD報告。全生命周期碳足跡評價在大陸鋼鐵業已從理念到行動，將會迅速與上下游產業對接。 　　

近年來，鋼鐵企業不斷加大環保投入，超低排放工程持續推進，各項環保指標持續改善。

2022年，中國鋼鐵工業協會重點統計會員鋼鐵企業噸鋼耗新水2.44立方公尺，同比下降0.65%；噸鋼二氧化硫排放量同比下降19.82%，噸鋼顆粒物排放量同比下降18.26%，噸鋼氮氧化物排放量同比下降12.42%。

中國鋼鐵工業協會執行會長何文波說，隨著鋼鐵企業超低排放改造持續推進，鋼鐵企業焦爐、燒結等煙氣脫硫脫硝除塵成為標配，料廠、料堆、料倉及物料轉運等顆粒物逸散點普遍得到密閉密封。清潔運輸改造和鐵路專用線建設加速，大氣汙染防治重點區域軋鋼用的煤氣發生爐普遍被天然氣替代，焦爐和高爐煤氣精脫硫等新技術研發持續加速，鋼鐵企業環保意識和環境管理水平大幅提升。

大陸生態環境部大氣環境司副司長張大偉說，近年來，鋼鐵行業在產量穩步增加的情況下，鋼鐵集中區域空氣質量明顯改善，產業結構調整取得明顯突破，行業治理水平明顯提升。截至目前，大陸全國2.4億噸粗鋼產能已完成超低排放全流程改造。

陸生 環境部 願景

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