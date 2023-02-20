陸促進互聯網與實體經濟融合

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸工業和信息化部消息，近日舉行的2023中國互聯網發展座談會強調，加快推進互聯網、5G+工業互聯網與實體經濟深度融合。

中新社報導，大陸工業和信息化部副部長張雲明出席了這次座談會。會議強調，加強基礎設施建設，暢通發展大動脈。系統推進5G、千兆光網、數據中心建設升級，推動大陸新一代網路基礎設施朝著高速泛在、天地一體、雲網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的方向加速演進。 　　

會議還指出，加強創新融合引領，培育發展新動能。推動6G、人工智能、量子計算等關鍵核心技術、基礎前沿技術加速突破，加快推進互聯網、5G+工業互聯網與實體經濟深度融合。

數據顯示，大陸110個城市建成「千兆城市」，千兆光網具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，5G基地台數量超過230萬個。「雙千兆」網路與實體經濟深度融合，支撐工業製造、港口、礦山、文旅等領域加速轉型，湧現出機器視覺質量檢測、現場輔助裝配、無人智能巡檢等典型場景，行業賦能、賦值、賦智作用日益凸顯。

大陸科技企業在研發方面的投入力度也在加大。以互聯網企業為例，2022年，大陸規模以上互聯網企業共投入研發經費771.8億元人民幣，同比增長7.7%，增速較上年提高2.7個百分點。

實體經濟 基地台 人民幣

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