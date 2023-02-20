世界紀錄 大秦鐵路貨運量破80億噸

根據中國鐵路太原局集團有限公司消息，隨著滿載電煤的73055次2萬噸重載列車駛出山西大同湖東站，「中國重載第一路」大秦鐵路累計貨運量突破80億噸，創目前世界上單條鐵路貨運量最高紀錄。

中新社報導，大秦鐵路西起山西大同、東至河北秦皇島，全長653公里，煤炭運量占大陸鐵路煤運總量的1/5，用戶群輻射26省份，是條伴隨改革開放而生的「西煤東運」重要能源通道。 自開通以來，大秦鐵路一直承擔著能源保供重任。經大致測算，如果把大秦鐵路運送的80億噸煤炭全部用來發電，可滿足大陸全國城鄉居民用電約18年，可比公路完成同等運量節省能耗約8800萬噸標準煤，減少二氧化碳排放2.16億噸。

從1988年底一期工程竣工、1992年底全線開通運營，大秦鐵路運輸能力不斷突破。1989年年運量僅2006.9萬噸，2002年首次達到1億噸設計目標。從2003年起，為了緩解大陸當時出現的大範圍電荒，大秦鐵路歷經3次大規模擴能改造、技術升級，年運量連續突破，2018年創下世界年運量最高紀錄4.51億噸，達到世界公認單條鐵路運能極限的2.25倍。在2023年春運，大秦鐵路40天運輸煤炭4536萬噸。

如今，大秦鐵路每天有近90對重載列車往返馳騁。其中，長達2.6公里、總重2.1萬噸的列車有63對左右。