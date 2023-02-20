東北零部件 踏上一帶一路征途

在先進的數控機床面前，36歲的何玉強全神貫注地控制5隻機器手臂，緊盯著手臂雕琢的工業零件。經過了多道工序，零件將從吉林踏上萬里旅途，抵達尼泊爾。

中新社報導，零件的精密程度和剛度至關重要。「我加工的是刀具，是掘進機上最重要的部件之一。」何玉強是淩遠科技股份有限公司的數控工人，在崗位上拚搏多年，現在已成為數控班班長。

這家位於吉林省吉林市永吉縣的工廠，是隧道掘進機零部件的重要供應商之一。何玉強打磨的零件近些年隨著共建一帶一路奔赴海外，出現在眾多火車隧道、水利工程、公路涵洞等施工現場。

2023年是共建一帶一路倡議提出10周年。10年間，一帶一路倡議已成為重要的國際合作平台。這也讓永吉縣這個中國大陸東北縣城與海外緊密連接在一起。

「這是一帶一路的示意圖，我們每拿到一個新的訂單，都會進行標注。」何玉強指著廠房牆壁上的地圖介紹。

「我們的產品為尼泊爾巴瑞巴貝引水隧道項目出過力。」何玉強在家鄉觀看了項目竣工影片，當地人用舞蹈慶祝這一水利項目順利收官。基於良好的合作關係，中方企業繼續為當地建設遜科西馬林引水隧道，其將改善當地的水資源利用。最近，何玉強和工友加班加點，為工程施工提供零件。

踏上一帶一路之旅的「永吉製造」還有很多。2017年，51歲的周明東從韓國返回家鄉。他曾在韓國從事汽車零部件製造工作，回來後就職於一家本地企業，從簡單的衝壓件做起，目前已為一帶一路沿線多個國家的汽車生產商提供零件配套、開發、試製等業務。

「現在汽車零部件的工藝要求越來越高。」周明東稱，當他看到路面上行駛的汽車，裝配著他們工廠生產的零件，覺得很驕傲。

在機器轟鳴的廠房，周明東主要負責衝壓生產線，每天經手的零件有6000多個。這些零件離開永吉廠房後，將搭上遠洋巨輪出海。

2月中下旬，永吉縣的工廠進入生產高峰期，「開門紅」是全年的好彩頭。何玉強新一年的願望是，廠房牆壁上的一帶一路示意圖繼續增加標識。那意味著，他製造出的產品，能服務於更多一帶一路沿線國家的基礎建設。