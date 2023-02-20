京城百餘展會 陸續推出

近日，北京中國國家會議中心熱鬧非凡。隨著2023亞洲運動用品與時尚展在京開幕，眾多市民慕名而來，體驗新潮戶外產品，感受運動樂趣。一些中小商家也在現場簽下訂單。這場開年大展，拉開了京城上半年百餘展會的序幕。

下午兩點，在國家會議中心入口處看到，不少觀眾正在排隊入場。「沒有提前登記的觀眾來這裏掃碼註冊，出示確認碼就可以進去了。」

在工作人員指引下，張先生一家三口完成了現場註冊。剛進入場館，7歲的女兒就拉著父母往裡衝，「快！我們快進去找攀岩的地方。」

展會攀岩區尤其受到小朋友青睞，五彩繽紛的攀岩牆上，孩子們個個奮力攀登。「今天來免費體驗的觀眾很多，大家都很喜歡這個運動。」工作人員介紹。

漫步展區，耳邊不時傳來兒童的嬉戲聲，一家品牌展區裡的沙灘露營場景，成了小朋友的樂園。「他可喜歡玩沙子了，今天還交了新朋友，下次可以和其他小朋友父母一起約著露營遛娃。」正看著兒子玩耍的嚴女士笑著說。

「點點關注，進入直播間，4點準時發售新品，限時優惠！」一家企業的展台旁，工作人員正在直播帶貨，旁邊圍了一圈觀眾，紛紛打探有哪些新品。「我平時就喜歡戶外運動，今天特地來看展，種草（收藏在購物清單裡）了好多衣服，已經下單兩件了。」在北京上班的露露喜歡爬山，她和好友都在展會上下單了心儀的衝鋒衣。

展台上，來自五湖四海的商家向工作人員拋出問題，一個個訂單在現場成交。繼2023亞洲運動用品與時尚展後，國際汽車服務用品及設備展覽會、國際教育展、國際機床展等大型國際展會也會陸續亮相。據市商務局消息，今年上半年，全市9座萬平方公尺以上的場館，共計畫承接展會專案116場，其中國際展50場，各辦展主體正在緊鑼密鼓開展招商招展等籌辦工作。