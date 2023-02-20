涵蓋26個領域 重慶354項目集中開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶18日舉行2023年一季度重大項目集中開工活動，共開工重大項目354個，總投資3194億元（人民幣，下同），涵蓋26個行業領域。

中新社報導，本次集中開工活動，採取「1個主現場+12個視訊連線分現場」形式舉行，除九龍坡區主現場外，還設有重慶水利及三峽後續項目等12個分現場，涉及市級部門和區縣，涵蓋電子產業、新能源汽車產業、數位經濟、城市更新等26個行業領域。

此次集中開工項目，有涉及增強重慶中心城區發展能力和綜合競爭力的項目93個，總投資1437.1億元，占比45%。項目建成投用後，有利於重慶加快培育發展現代化都市圈，輻射帶動全域發展。 　　

354個重大項目中，總投資10億元以上的有94個，其中，鹿角隧道及東延伸線、石板大健康產業園等9個項目總投資超50億元，成為重大項目投資穩定增長新引擎。重慶永川綜合保稅區建設工程二期等155個項目，較原計畫提前開工建設，占比43.8%。 　　

開工項目中，企業投資項目共224個，總投資1932.2億元，占比60.5%。 　　

據瞭解，重慶今年計畫實施市級重點項目有望首次突破1000個，總投資近3兆元，年度計畫投資將超4000億元。其中，產業優化升級領域，電子、新能源汽車、新材料等多個產業類別項目，年度計畫投資將迎來成倍增長，支撐重慶製造業高質量發展。

競爭力 人民幣

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