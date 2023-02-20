以投促引 廣州2大母基金落戶南沙

廣州產業投資母基金、廣州創新投資母基金2月18日正式成立，資金總規模達到2000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，廣州產業投資母基金總規模1500億元，落戶南沙區，公司制形式。基金發揮「以投促引」功能，服務廣州「產業第一、製造業立市」戰略，以「子基金+直投」模式運作。

重點投資 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 與集成電路（積體電路）、新能源、生物醫藥與健康、先進製造、新一代信息技術、新消費等重要產業領域，與鏈主企業、產業龍頭、頭部機構合作構建超6000億元的產業基金集群，以成熟項目為重點，引入一批重大產業項目，助力廣州高質量構建現代化產業體系。

廣州創新投資母基金總規模500億元，落戶南沙區，採用有限合夥形式。發揮「以投促創」功能，服務廣州科技創新戰略，聯動社會資本，用幾年時間形成超2000億元的創投基金集群，致力於投早（期）、投小（型）、投科技、投創新。該基金還特別設立了人才與成果轉化專項基金、天使投資和種子投資專項基金，支持創新創業，加快成果轉化。

當日還同時成立廣州產業發展研究院，通過聘請全球專家顧問、開展應用研究、採購聯合課題等多種形式，匯聚院士專家、科研單位、頭部機構等頂尖資源，為廣州重大產業項目提供智力支撐，助力廣州產業發展。

由廣州市政府指導、廣州產投集團主辦的成立大會現場，南沙區政府與廣州產投集團簽署戰略合作協議。廣州產投集團分別與11家實體企業、11家投資機構、11家產業園區代表簽合作協議。

廣州產投集團負責人表示，母基金的運作重點支持實體經濟發展，此次簽約更與實體企業密切結合，發揮投資機構的專業力量，聚合產業園區等資源要素，實現資金與項目對接，資本與實業對接，科技與產業對接。