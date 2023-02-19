格芯、安靠宣布戰略合作 共建葡萄牙大型封裝項目
集微網消息，格芯官網日前發佈公告，宣布與美國最大的半導體封裝和測試服務提供商安靠科技（Amkor Technology）結成戰略合作夥伴關系。格芯計劃將其德累斯頓工廠的12英寸晶圓級封裝產線轉移到安靠位於葡萄牙波爾圖的工廠，以在歐洲建立第一個大規模後道設施。
公告透露，格芯將保留其在波爾圖轉讓的工具、流程和IP的所有權。雙方還計劃在葡萄牙的未來發展工作中進行合作。
公告稱，目前安靠擁有歐洲唯一一家大型OSAT設施，而格芯是歐洲最大、最先進的半導體製造服務公司。該合作夥伴關系通過亞洲以外的先進封裝半導體供應鏈，為包括汽車在內的關鍵終端市場創造了更多的歐洲供應鏈自主權。
格芯首席商務官Mike Hogan表示，「格芯仍然致力於發展我們的歐洲製造生態系統，以支持本地和全球客戶，尤其是在汽車市場。與安靠在葡萄牙的合作夥伴關系將在歐盟範圍內提供急需的服務，並擴大美歐半導體供應鏈。」
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