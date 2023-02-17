大陸民眾儲蓄創新高 瑞銀：料今年消費強勁反彈

中國人民銀行【中國人民銀行】中國人民銀行是中國大陸的中央銀行，簡稱「人行」，負責制定及執行貨幣政策，並管理外匯市場、外匯存底、銀行同業拆款市場、黃金市場及發行人民幣。中國人民銀行下轄貨幣政策委員會，是大陸貨幣政策的諮詢機構，其職責是綜合分析總體經濟形勢，根據大陸總體經濟調控目標，討論貨幣政策事項並提出建議。 （大陸央行）最新公布今年1月份金融數據顯示，當月人民幣存款增加6.87兆元。瑞銀因此認為，今年大陸民眾消費將會強勁反彈。

據新華社報導，人行早前公布的「2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告」也顯示，大陸民眾儲蓄熱情高漲，去年第四季度傾向於「更多儲蓄」的居民佔61.8%，創有統計以來的最高值。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤指出，大陸居民去年存款總額強勁增長，年增幅從2015至17年期間的人民幣4至6兆元和2019年的9.7兆元，上升至去年的17.8兆元。

瑞銀認為，資管業務監管收緊是一個重要因素，加上去年金融市場波動和房地產大幅下行，可能推動居民將資產轉為銀行存款。隨著今年資產價格有望回升和投資情緒改善，部分額外存款或再次回流至金融資產或房地產市場，當中部分或用於消費。

瑞銀估算，單以超額儲蓄計，2020至2022年疫情期間，累計金額或達4.6兆元左右。相信今年居民消費將強勁反彈，居民消費名義增速或躍升至10％至11%左右。

其後的超額儲蓄進一步釋放，將有助於繼續推動2024年及之後的消費復甦。 汪濤指出，受惠於被抑制需求釋放、防疫限制措施放鬆，之前受防疫限制顯著影響的行業可能大幅反彈。

去年，大陸社會消費品零售中表現最差的行業是服裝鞋帽、餐飲、化妝品。而未計算在統計中的服務消費和線下活動跌幅更大，如旅遊、出行、娛樂、家居服務等。但隨著經濟正常化，這些領域的消費預計將大幅反彈，春節假期消費數據即印證了這點。

瑞銀的消費調查顯示，大陸民眾對餐飲和出行的消費意願比去年改善。不過，部分因房地產下行而表現疲弱的行業，包括家具、建築和裝潢材料、家電和音響器材等，恢復程度或不及其他受疫情影響行業。

另，由於大部分汽車購置稅費及補貼政策於去年12月底到期，瑞銀預計今年大陸汽車銷售或面臨下滑風險，傳統非電動汽車銷售跌幅可能達到10%，但電動汽車預計仍將保持強勁增長。