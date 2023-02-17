銀保監罰中行、建行及渣打中國等銀行 共約人民幣4億元
中國大陸銀保監會17日公布查處一批違法違規案件，對5家銀行及相關責任人員作出行政處罰，罰款金額合計約人民幣3.88億元。5家被罰的銀行包括：中國銀行、民生銀行、建設銀行、渤海銀行、渣打中國。
據香港電台報導，銀保監指出，建行及渣打中國存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行為。渣打中國被沒收違法所得並處罰約人民幣4,966萬元。
建設銀行面對的處罰最重，被沒收違法所得並處罰約人民幣2億元，並對9名責任人員予以警告及罰款。
至於中行、民行、渤海銀行在開展支持民企及小微企業重大政策落實專項，存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等問題。中行被罰人民幣3,280萬元，民生銀行被罰逾8,972萬元，渤海銀行被罰1,660萬元。
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