陸億萬富翁包凡失聯 中國再打壓企業高管？馬雲、肖建華引聯想

華興資本控股有限公司（簡稱「華興資本」）周四（2月16日）晚間發表公告稱，該公司創始人包凡失聯。

華興資本在公告中說，該公司與其附屬公司的董事會得悉公司暫時無法與包凡（公司董事會主席、執行董事、首席執行官和控股股東）取得連繫。公告沒有提供更多關於包凡失聯的細節。

據當地媒體報導，這位52歲的億萬富翁失聯至少兩天。

周五，華興資本股價暴跌，最高下跌50%。

包凡是誰？

包凡是中國科技企業投資界知名人物，此前曾參與滴滴和快的、美團和大眾點評、58同城和趕集網的合併。

華興資本集團成立於2005年，2018年在香港交易所上市。在此之前，包凡曾任職於摩根士丹和瑞士信貸。

突然消失的高管們

包凡的失聯讓人聯想到前段時間開始的中國政府對私營企業高管的新一輪打壓，被打壓者包括阿里巴巴的創始人馬雲。

2022年11月，中國當局宣布暫停阿里巴巴旗下螞蟻集團首次公開募股（IPO），隨後馬雲一度完全從公眾視野中消失。

阿里巴巴從未公告過馬雲失聯，媒體也曾報導過他在歐洲、日本和香港旅行等消息。

2017 年，加拿大華裔商人肖建華在香港被不明人士帶走。2022年8 月，中國法院以包括非法吸收公眾存款罪、背信運用受托財產罪、違法運用資金罪和行賄罪等罪名判處他13年徒刑。

據報導，肖建華曾是中國頂級富豪之一，估計擁有 60 億美元的財富。當時，他在香港豪華酒店房間被北京派來的便衣警察綁架。

2015 年，中國至少有5名企業高管在未事先通知其所在公司的情況下失聯，其中包括復星集團董事長郭廣昌。復星集團隨後確認郭廣昌正在協助相關司法機關調查。

據媒體報導，中國政府最近開始對企業高管進行新一輪打壓。

2022年9月，華興資本前總裁、華興證券董事長叢林「被帶走調查」。

2月16日，中國房地產企業新城發展公告，無法與公司董事、 聯席總裁曲德君取得連繫。

（法新社、路透社）

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