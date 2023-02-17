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大陸涉台學者：當前最需消除對抗政策、開展兩岸交流

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
上海台研所副所長倪永傑17日以視訊方式參與二十一世紀基金會主辦的「台海安全論壇」，強調各種形式交流對兩岸來說都是非常需要的。（記者廖士鋒／攝影）
上海台研所副所長倪永傑17日以視訊方式參與二十一世紀基金會主辦的「台海安全論壇」，強調各種形式交流對兩岸來說都是非常需要的。（記者廖士鋒／攝影）

步入後疫情時代，兩岸的各項交流逐漸重啟，有大陸涉台學者強調，當前最重要的是消除對抗政策、開啟兩岸交流。另有學者認為，今年會是「大交流年」，兩岸官方不應該賦予過高政治意涵，若將交流都定義是「民主協商」，會有很大問題。

二十一世紀基金會17日下午舉行「台海安全論壇」的專題討論，邀集眾多學者專家討論各領域的安全議題。上海台研所副所長倪永傑也以視訊方式參與交流，他指出，兩岸和平狀態在2008年到2016年實現了，因為兩岸雙方有九二共識基礎，但2016年後民進黨追求親美抗中政策、脫鉤，使兩岸處在兵凶戰危狀態。

倪永傑強調，美國基於自身利益打台灣牌、阻止中國崛起，「我認為美國他要把台灣當作代理人戰爭對象，有可能台灣成為第二個烏克蘭，現在武裝台灣，把台灣當作火藥庫」。與此同時他並指出，大陸的政策，包含習近平對台工作論述以及解決台灣問題總體方略，都是強調兩岸和平發展、融合發展，「很多政策對台灣非常有利，只有中國大陸最希望兩岸和平」。

倪永傑指，當前最需要做的是追求兩岸和平，「首先要消除對抗政策、開展兩岸交流，各種形式交流對兩岸來說都是非常需要的」。他認為，「要把不理性的、搞對抗的、依附於美國附庸的政策改掉，兩岸才有可能真的和平」。

而政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，今年肯定是「大交流年」，涉及從中央到地方、從政黨、工商團體、到學校、地方政府各領域，應該是「萬箭齊發」。他認為，北京跟台北都應該留意，不應該賦予工商團體交流更高政治意涵，如果雙方都定義這些交流是「民主協商」，就會有很大問題。

王信賢並提到，美中戰略競爭是結構性、長期的，但短期戰術妥協一定會出現，例如現在，當其他國家隊形改變後，台灣到底有沒有辦法做得到？也必須留意「疑美論」跟「倚美論」的關係。

政大東亞所特聘教授王信賢（中）指出，今年肯定是「大交流年」，北京跟台北都應該留意，不應該賦予工商團體交流更高政治意涵。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所特聘教授王信賢（中）指出，今年肯定是「大交流年」，北京跟台北都應該留意，不應該賦予工商團體交流更高政治意涵。（記者廖士鋒／攝影）

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