陸全面實行股票發行註冊制 今起正式上路實施
大陸證監會17日發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則，即日起施行。也就是說，大陸上交所及深交所兩大主板【主板】大陸證券市場具有多層次特質。以台灣股票市場來比擬，在主板交易的股票類似於台灣證券交易所的上市股票。大陸目前有四大主板市場，包括上海 A股、上海 B股、深圳 A股和深圳 B股市場。主板相較其他市場類別（或稱板塊）具有較嚴格的上市要求，例如盈利記錄和主營業務要求等。以及新三板【新三板】中國大陸「全國中小企業股份轉讓系統」是經國務院批准設立的全國性證券交易場所，於2013年1月16日揭牌營運。該系統主要是為未上市股份公司股權公開轉讓、融資、併購等相關業務提供交易平台，俗稱「新三板」。基礎層與創新層，從今日起正式實行註冊制，此舉也是大陸資本市場重大改革。
大陸證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業協會配套制度規則17日同步發布實施。
大陸證監會表示，這次全面實行註冊制制度規則的發佈實施，標誌著註冊制的制度安排基本定型，標誌著註冊制推廣到全市場和各類公開發行股票行為，在中國資本市場改革發展進程中具有里程碑意義。
註冊制是指企業發行股票時，將各種資料提交給相關機構進行申報，監管機構對企業所送報告進行審查，不進行審核，最終企業發行的價值交給市場來決定。
按照大陸證監會此前「答記者問」指出，這次改革借鑒科創板及創業板【創業板】中國大陸股票市場的分類中，包含服務大型成熟上市公司的主板市場、服務中小企業的中小企業板，以及服務創新型和高成長型小公司的創業板等。設立創業板的主要目的是提供融資平臺，助其發展和拓展業務。一般來說，創業板的上市標準較主板市場為低。在創業板市場上市的公司，主要為具有成長潛力及良好商業概念的公司，其中大多從事高科技業務，具有較高的成長性，但往往因成立時間較短，規模較小，業績也不夠突出，因此無法在主板或中小企業板上市。的經驗，進一步改進主板交易制度。
主要措施包括：一、新股上市前五個交易日不設漲跌幅限制；二、優化盤中臨時停牌制度；三、新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。
同時，自新股上市第六個交易日起，日漲跌幅限制維持10％不變。同時，維持主板現行投資者適當性要求不變，對投資者資產、投資經驗等不作限制。
廣發證券董事長林傳輝日前對上海證券報分析稱，全面註冊制大幅優化發行上市條件，僅保留企業公開發行股票必要的資格條件、合規條件，更加關注企業的持續經營能力，這些改革擴寬企業准入標準，對於提升直接融資占比，助力中國實體企業實現高品質發展、推進中國產業升級和經濟結構調整、更好服務大陸國家發展戰略都具有積極意義。
瑞銀集團中國區總裁、瑞銀證券董事長錢於軍也指，全面註冊制的實施將加快企業上市融資速度，提升直接融資比例；其次，占A股【A股】A股的正式名稱為「人民幣普通股票」，是由中國大陸境內的公司發行，在上海證券交易所或是深圳證券交易所掛牌，供境內機構、組織或個人（不含台灣、香港、澳門投資者）以人民幣認購和交易的普通股票。A股以無紙化電子記帳，實行「T+1日」交割制度（隔日需完成交割），漲跌幅限制為10%。總市值約三分之二的主板市場【主板市場】大陸證券市場具有多層次特質。以台灣股票市場來比擬，在主板交易的股票類似於台灣證券交易所上市股票，但企業在台灣證交所申請上市的條件相對嚴格。大陸目前有四大主板市場，包括上海A股、上海B股、深圳A股和深圳B股市場。主板相較其他市場類別（或稱板塊）具有較嚴格的上市要求，例如盈利紀錄和主營業務要求等，和創業板多讓投資人自行負擔風險不同。的新股發行定價將完全市場化，資本市場優勝劣汰的功能將得到更好發揮，市場活力也將進一步增強；最後，審核效率將進一步提升，降低企業融資成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言