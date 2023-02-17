陸全面實行股票發行註冊制 今起正式上路實施

大陸證監會17日發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則，即日起施行。也就是說，大陸上交所及深交所兩大 主板【主板】大陸證券市場具有多層次特質。以台灣股票市場來比擬，在主板交易的股票類似於台灣證券交易所的上市股票。大陸目前有四大主板市場，包括上海 A股、上海 B股、深圳 A股和深圳 B股市場。主板相較其他市場類別（或稱板塊）具有較嚴格的上市要求，例如盈利記錄和主營業務要求等。 以及 新三板【新三板】中國大陸「全國中小企業股份轉讓系統」是經國務院批准設立的全國性證券交易場所，於2013年1月16日揭牌營運。該系統主要是為未上市股份公司股權公開轉讓、融資、併購等相關業務提供交易平台，俗稱「新三板」。 基礎層與創新層，從今日起正式實行註冊制，此舉也是大陸資本市場重大改革。

大陸證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業協會配套制度規則17日同步發布實施。

大陸證監會表示，這次全面實行註冊制制度規則的發佈實施，標誌著註冊制的制度安排基本定型，標誌著註冊制推廣到全市場和各類公開發行股票行為，在中國資本市場改革發展進程中具有里程碑意義。

註冊制是指企業發行股票時，將各種資料提交給相關機構進行申報，監管機構對企業所送報告進行審查，不進行審核，最終企業發行的價值交給市場來決定。

按照大陸證監會此前「答記者問」指出，這次改革借鑒科創板及 創業板【創業板】中國大陸股票市場的分類中，包含服務大型成熟上市公司的主板市場、服務中小企業的中小企業板，以及服務創新型和高成長型小公司的創業板等。設立創業板的主要目的是提供融資平臺，助其發展和拓展業務。一般來說，創業板的上市標準較主板市場為低。在創業板市場上市的公司，主要為具有成長潛力及良好商業概念的公司，其中大多從事高科技業務，具有較高的成長性，但往往因成立時間較短，規模較小，業績也不夠突出，因此無法在主板或中小企業板上市。 的經驗，進一步改進主板交易制度。

主要措施包括：一、新股上市前五個交易日不設漲跌幅限制；二、優化盤中臨時停牌制度；三、新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。

同時，自新股上市第六個交易日起，日漲跌幅限制維持10％不變。同時，維持主板現行投資者適當性要求不變，對投資者資產、投資經驗等不作限制。

廣發證券董事長林傳輝日前對上海證券報分析稱，全面註冊制大幅優化發行上市條件，僅保留企業公開發行股票必要的資格條件、合規條件，更加關注企業的持續經營能力，這些改革擴寬企業准入標準，對於提升直接融資占比，助力中國實體企業實現高品質發展、推進中國產業升級和經濟結構調整、更好服務大陸國家發展戰略都具有積極意義。