受PC需求疲弱影響 聯想上季營收衰退24％

全球最大個人電腦製造商聯想集團17日公布截至去年12月底的2022/23財政年度第三財季業績報告，上季度營收按年跌24％至153億美元，低於市場預期，且為連續第二季出現衰退，第三財季歸屬公司股東淨利按年跌32％至4.37億美元，基本每股盈利0.0365美元。

2020 年新冠疫情爆發為聯想等PC廠商提供巨大業績推動力，因為許多人選擇遠距工作並更換或升級PC設備，不過，隨著疫情舒緩，全球PC需求開始下降，聯想營收在去年 7 月至 9 月的季度就開始收縮。

聯想指出，上季營收表現衰退，主要受到個人電腦需求疲弱、匯率不利影響，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的營收和利潤均創歷史新高。

聯想指出，由個人電腦、平板電腦、智慧手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，上季營收下降34％至115.9億美元，較上半財年分部收入下降7％明顯轉差，第三季該分部營業利益按年跌37％至8.48億美元。

聯想指出，PC出貨量已跌至疫情前水平，需求下跌令通路存貨過剩，不過集團全球市占率仍達23％，季度營業利益率雖按年跌0.36百分點至7.3％，但仍高於疫情前水平。

另外兩大業務，基礎設施方案業務集團上季度營收按年增48％至28.6億美元，營業利益升1.6倍至4,323萬美元；方案服務業務集團營收按年增23％至18.4億美元，營業利益升12％至3.7億美元。

聯想表示，第三季個人電腦（PC）以外業務的營收占整體41％，比例較上半財年37％再提高。然而受累美元強勢，聯想上季因匯率不利而拉低營收約6％。

以2022/23財政年度前三財季業績來看，聯想前三財季累計營收按年跌10％至493億美元，淨利按年跌8％至14.9億美元，基本每股盈利0.1257美元。

聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，聯想朝服務導向的轉型戰略成效顯著，儘管面臨複雜的宏觀環境，聯想集團憑藉清晰的戰略、卓越的運營、良好的財務流動性及對創新的持續投資，有信心實現可持續增長和盈利改善。儘管挑戰重重，淨利潤率翻倍的中期目標仍然是聯想的承諾。