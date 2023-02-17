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陸前工信部長苗圩：今年陸新能源車銷量上看900萬輛

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸前工信部長苗圩17日表示，今年大陸國內新能源汽車銷售量很可能會增長超過30％至900萬輛。(新華網)
大陸前工信部長苗圩17日表示，今年大陸國內新能源汽車銷售量很可能會增長超過30％至900萬輛。(新華網)

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩17日表示，今年中國大陸國內新能源汽車銷售量很可能會增長超過30％至900萬輛。

苗圩是在中國電動汽車百人會專家媒體交流會上作上述表示，他指出，如果按80％的產能利用率計算，中國大陸則需要1,120萬輛新能源汽車產能。因此，整體來看，目前新能源汽車在中國不存在產能過剩的問題。

他並稱，有些地方有些企業產能還是過剩的，有些地方發展新能源汽車產業過於迫切，甚至利用產能過剩控制准入，這是南轅北轍。

苗圩認為，地方和企業要把新能源汽車的現有產能利用好，透過投資形成產能的事情要交給企業去做，但也要管好國有企業的投資衝動。

苗圩還指，政策補貼退出會對今年第一季甚至今年上半年大陸國內新能源車市產生一定影響，但影響是可控的，新能源滲透率增長的趨勢不會改變。他同時建議，將計畫於今年底退出的新能源汽車購置稅減免政策繼續延續。

苗圩還表示，目前一輛新能源汽車晶片使用量已經達到一台智慧手機的10倍以上，平均每輛車大概需要1,500顆晶片，到自動駕駛階段可能會上升到3,000顆晶片，需求遠遠大於消費電子市場。

他預計，新能源汽車尤其是中國新能源汽車的快速增長，可以彌補消費電子產品需求下降對晶片市場帶來的不利影響，將成為支撐全球晶片市場的新增力量。

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