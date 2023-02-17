吉木乃邊民互市貿易區運營

根據新疆吉木乃邊民互市貿易區消息，該邊民互市貿易區14日正式運營首日，在邊民互市貿易區參貿邊民達200多人，實現交易額15萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，吉木乃口岸位於新疆維吾爾自治區阿勒泰地區吉木乃縣的境內，為公路口岸，與哈薩克斯坦毗鄰。

據瞭解，吉木乃邊民互市貿易區前身為吉木乃縣互市貿易市場，交易地點在吉木乃口岸，2006年開始運營，2020年升級為邊民互市貿易區，並通過自治區驗收。因為疫情和技術層面的升級，該邊民互市貿易區於2023年2月14日正式運營。

升級後的邊民互市貿易區在吉木乃邊境經濟合作區內，功能分為倉儲區、辦公管理區、邊民交易區（一級市場和二級市場）、提貨區及配套物流倉儲園五大區域，可滿足邊民一站式採購、申報、結算等需求。目前，在邊民互市貿易管理系統已備案邊民1000餘人，成立邊民合作社7家，互助小組41個，社員1萬餘人。

「邊民互市貿易區全年可開市300天，全年邊民互市貿易區預計交易額將達到4億元，將帶動吉木乃縣1萬餘邊民增收，對改善邊民生活，促進邊民增收意義重大。」吉木乃邊境經濟合作區管委會主任杜洪濤表示。 杜洪濤稱，吉木乃邊民互市貿易區正式運營，為區域內實現大陸國內、國際兩個市場兩種資源聯動循環注入了新活力。