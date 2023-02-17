人行：完善支持政策工具機制

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國人民銀行（大陸央行）消息，人民銀行將做好政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款等穩經濟大盤政策工具存續期管理，完善支持普惠小微、綠色發展、科技創新等政策工具機制，精準加強重點領域和薄弱環節金融支持。

新華社報導，人民銀行日前召開的2023年金融市場工作會議指出，要提高金融服務擴大國內需求和建設現代化產業體系的能力，支持加快構建新發展格局。深入實施中小微企業金融服務能力提升工程，進一步健全融資配套機制，推動普惠小微貸款穩定增長。切實落實「兩個毫不動搖」，拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。

會議提出，動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

此外，會議要求，要系統性研究推進金融市場體系建設，加快完善金融市場法制和基礎性制度，提升服務實體經濟和防範化解風險的能力。推動發布公司債券管理條例、修訂票據法。推進大型平台企業金融業務全面完成整改，加強常態化的監管，支持平台企業健康規範發展。

中國人民銀行 房地產 實體經濟

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