湖北打造全球性江海聯運網絡
湖北將實施水運發展三年行動，高質量打造內河現代化水運體系，全面形成以武漢港至上海港為軸，長江中上游港口至武漢港為「內陸輻」，上海至全球為「遠洋輻」的全球性江海聯運網絡。
中新社報導，2022年湖北交通運輸工作總結暨2023年一季度「開門紅」工作調度會15日在武漢召開。
近年來，湖北大力發展多式聯運，該省具有大陸國家級多式聯運示範工程項目總數達8個、居全大陸第一。今後三年，湖北將推進鐵水、江海、海鐵聯動發展，重點布局形成港口為依託、內外貿航線為支撐的多式聯運體系。
其中，江海聯運航線方面，加強中歐班列（長江號）與漢亞直航銜接，拓展武漢至上海、寧波等江海聯運航線；鼓勵支線船公司組成「陽邏—洋山」航線聯盟，開創長江中游至上海洋山港的「大穿巴」集裝箱水運模式，將武漢港打造成長江中游的「出海口」。
水鐵聯運方面，依託長江和南北鐵路通道，以武漢、宜昌、荊州等為節點，圍繞集裝箱、鐵礦石、煤炭、糧食等，打造5條以上水鐵聯運品牌線路；加快建設陽邏港鐵水聯運貨運樞紐站場，實現武漢地區江海直達、中歐班列（長江號）等集並運轉。
據介紹，2023年湖北將統籌推進運輸物流樞紐體系建設，完成公路水路交通固定資產投資1500億元（人民幣，下同），新增港口吞吐能力1500萬噸。
數據顯示，2022年湖北交通投資實現突破，累計完成交通固定資產投資1340.6億元，為年度確保目標1200億元的111.7%，同比增長15.8%。
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