外高橋構建世界郵輪產業基地

上海15日發布的《外高橋地區郵輪產業發展規劃》指出，到2025年，外高橋地區將初步建成世界級郵輪製造總裝基地、服務大陸全國並輻射亞洲的亞太郵輪物供基地，形成具有全球影響力的郵輪產業集聚區基本框架；到2035年，形成產業體系完善、高端製造領先、消費資源匯聚的世界級郵輪產業集聚區。

中新社報導，在推動郵輪產業發展方面，具備發展郵輪產業的先發優勢和良好條件的外高橋地區已取得重大進展，邁入大型郵輪的「雙輪並造」時代。據此間官方表示，大陸國產首制郵輪背景工程、內裝工程和調試工程齊頭並進，項目總體進度已超過91%；大陸國產二號郵輪設計、建造、管理等各項工作全面優化並於2022年8月按期開工。

為推動郵輪產業可持續、高質量發展，結合當前郵輪產業發展趨勢與外高橋地區特點，上海15日還發布《支持外高橋地區郵輪產業發展若干政策》（郵輪20條）。

郵輪20條分為加快郵輪產業市場主體聚集、推動郵輪產業創新發展、推動郵輪產業價值鏈提升、優化郵輪產業營商環境四個方面，政策適用範圍為註册在外高橋地區企業（涵蓋外高橋保稅區、外高橋港綜合保稅區、浦東機場綜合保稅區、高橋鎮、高東鎮、高行鎮）。

未來，外高橋地區將深入推動郵輪產業鏈、供應鏈、服務鏈、價值鏈、創新鏈融合提升，在製造配套、招商引資、項目落地、營商環境優化等方面持續發力，全力將外高橋地區打造成為聯動長三角、服務大陸、通達全球的大型郵輪生產及配套產業基地，全面建成先進製造業和現代服務業深度融合發展的世界級郵輪產業集聚區。